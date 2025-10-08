«Салават» обменял Ильичева в СКА и Ризванова в «Амур» на денежные компенсации

«Салават» обменял Максима Ильичева в СКА и Романа Ризванова в «Амур».

В результате сделок уфимский клуб получит денежные компенсации.

19-летний Ильичев перешел в «Салават Юлаев » из «Витязя» этим летом. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Olimpbet МХЛ-2024/25, забросив 33 шайбы за 48 матчей.

В текущем сезоне форвард провел 3 игры за «Торос» в Olimpbet ВХЛ и 6 матчей за «Толпар» в Olimpbet МХЛ, набрав 7 (3+4) очков.

18-летний Ризванов не играл в этом сезоне. Год назад он выступал за команды из системы ЦСКА, проведя 13 матчей в Olimpbet МХЛ.