«Салават» обменял Ильичева в СКА и Ризванова в «Амур» на денежные компенсации
«Салават» обменял Максима Ильичева в СКА и Романа Ризванова в «Амур».
В результате сделок уфимский клуб получит денежные компенсации.
19-летний Ильичев перешел в «Салават Юлаев» из «Витязя» этим летом. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Olimpbet МХЛ-2024/25, забросив 33 шайбы за 48 матчей.
В текущем сезоне форвард провел 3 игры за «Торос» в Olimpbet ВХЛ и 6 матчей за «Толпар» в Olimpbet МХЛ, набрав 7 (3+4) очков.
18-летний Ризванов не играл в этом сезоне. Год назад он выступал за команды из системы ЦСКА, проведя 13 матчей в Olimpbet МХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости