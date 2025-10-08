Мьюз о 3:0 с «Рейнджерс» в 1-м матче во главе «Питтсбурга»: «Всегда хочется удачно начать. Сегодня все внесли свой вклад в победу, хороший старт»
Дэн Мьюз высказался о победе «Питтсбурга» над «Рейнджерс» (3:0) в регулярке НХЛ.
43-летний специалист, в прошлом сезоне входивший в штаб клуба из Нью-Йорка, стал первым тренером в истории «Пингвинс», при котором команда начала с сухой победы в официальном матче.
«Работать в НХЛ, а тем более быть главным тренером в команде с такой историей – это большая честь. Трудно описать словами, насколько огромная. Я уже говорил об этом ранее и буду повторять снова.
Всегда хочется удачно начать. Думаю, что сегодня все внесли свой вклад в победу. Хороший старт. Сегодня вечером мы можем наслаждаться этим, а завтра перевернуть страницу и вернуться к работе», – сказал Мьюз.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
