Мьюз о 3:0 с «Рейнджерс» в 1-м матче во главе «Питтсбурга»: «Всегда хочется удачно начать. Сегодня все внесли свой вклад в победу, хороший старт»

Дэн Мьюз высказался о победе «Питтсбурга» над «Рейнджерс» (3:0) в регулярке НХЛ.

43-летний специалист, в прошлом сезоне входивший в штаб клуба из Нью-Йорка, стал первым тренером в истории «Пингвинс», при котором команда начала с сухой победы в официальном матче.

«Работать в НХЛ , а тем более быть главным тренером в команде с такой историей – это большая честь. Трудно описать словами, насколько огромная. Я уже говорил об этом ранее и буду повторять снова.

Всегда хочется удачно начать. Думаю, что сегодня все внесли свой вклад в победу. Хороший старт. Сегодня вечером мы можем наслаждаться этим, а завтра перевернуть страницу и вернуться к работе», – сказал Мьюз.