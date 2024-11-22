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Мирошниченко подменит Овечкина, Гребенкин дебютировал в «Торонто». А как вообще дела у наших в АХЛ?

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Аскаров просто жжет.

Нынешний сезон неплохо складывается для российских игроков: прямо сейчас в топ-5 бомбардиров НХЛ сразу двое наших (Капризов и Кучеров), в топ-20 – четверо (плюс, кто бы мог подумать, Овечкин и Панарин), в топ-50 – шестеро (еще Малкин с Барбашевым). В одном голе или передаче от элитного полтинника расположились Свечников с Марченко. Мичков, кстати, в трех очках.

Всего в этом сезоне НХЛ сыграли 57 русских хоккеистов. Но эта цифра неокончательная – и будет расти за счет подпитки клубов из АХЛ, где варятся еще три десятка наших игроков. Кто-то из них на первых ролях в своих командах и мечтает о вызове, а кого-то, как Гребенкина и Мирошниченко, уже поднимали на более высокий уровень. 

Отметим, что в нашем списке – только те, кто могут играть за сборную России (хотя бы в теории). Именно поэтому здесь есть родившийся в Германии Никита Александров («Сент-Луис»), но нет москвича Даниила «Дэнни» Жилкина («Виннипег»), игравшего за сборную Канады на ЮЧМ-2021.  

«Эбботсфорд»: з Кирилл Кудрявцев (20 лет)

Воспитанник «Локомотива», выбранный «Ванкувером» в седьмом раунде драфта-2022, проводит первый сезон в АХЛ. Хотя североамериканского опыта у Кудрявцева достаточно: три года отыграл в канадской юниорке. 

Это помогает: 20-летний защитник набрал 5 (1+4) очков в 13 матчах. Для дебюта во взрослом хоккее неплохо, но до «Кэнакс» пока далековато. В очереди проспектов Кирилла нет среди первых. 

«Бейкерсфилд»: н Матвей Петров (21 год)

У Петрова схожий путь с Кудрявцевым. Матвей тоже поиграл в CHL – и очень даже успешно: два года подряд выбивал 90+ очков. Сейчас он достойно начал второй сезон в АХЛ за фарм «Эдмонтона»: 2+3 в 13 матчах. Но резко прибавить в статистике будет сложно – выходит он в основном в нижних звеньях. 

«Калгари Рэнглерс»: з Артем Грушников (21 год), з Ян Кузнецов (22 года), н Илья Николаев (23 года)

У Грушникова, который достался от «Далласа» как часть компенсации за Кристофера Танева, пока 0 очков в 16 матчах. Конечно, от домоседа много результативных действий и не ждут, но все равно сигнал не самый приятный. 

У Яна Кузнецова, дебютировавшего в НХЛ в прошлом сезоне, дела получше: 1+5 за 17 игр и «+10» в полезности. На него явно рассчитывают. Он стабильный игрок первой-второй пары. Нередко выходит с одной из главных надежд «Калгари» – Хантером Бржустевицем.  

Илья Николаев выше четвертого звена не поднимается, а периодически и вовсе выпадает из состава. Его контракт заканчивается следующим летом – наверняка игрок рассмотрит варианты возвращения в Россию. 

«Чикаго Вулвс»: в Руслан Хажеев (20 лет), н Глеб Трикозов (20 лет), н Никита Павлычев (27 лет)

Хажеев уехал в Северную Америку довольно неожиданно – по сути, прямиком из МХЛ. На новом месте пока получается не очень: 86,3% отраженных бросков за 5 матчей. Его даже отправляли в ECHL. 

Глеб Трикозов пока тоже не впечатляет: 12 игр – и всего одно очко. Сухую серию он прервал лишь вчера, забросив гол «Манитобе» Никиты Чибрикова. Права на Трикозова в КХЛ недавно достались «Спартаку». Возможно, решит вернуться в Россию в аренду. Ранее так сделал Александр Пашин – и в итоге остался в Москве. Ранее по маршруту «Чикаго Вулвс» – «Спартак» проследовали Артем Сериков, Джоуи Кин и Василий Пономарев (но у всех разные обстоятельства). Связи явно налажены. 

Для НХЛ Никита Павлычев – свободный агент. Его выбирал на драфте «Питтсбург» еще в 2015 году, но срок действия прав истек, а контракт с ним так и не подписали. Павлычев много играет в ECHL – стабильно проводит там примерно половину сезона. 

«Колорадо Иглс»: н Никита Прищепов (20 лет)

Редчайший случай в эпоху потолка зарплат: игрок из седьмого раунда драфта практически сразу попал в НХЛ. Только в июне Прищепова выбрал «Колорадо», а уже в ноябре он сыграл за клуб – но не от хорошей жизни: в нападении «Эвеланш» была эпидемия травм. 

Так Никита за 2024 год прошел путь от юниорской лиги до знакомства с Нэтаном Маккинноном и Кэйлом Макаром. Очки набрать пока не получилось, но сам дебют – большое достижение. Пока в НХЛ с последнего драфта сыграли всего три человека, и здесь Прищепов находится в почетной компании двух первораундников: Макклина Селебрини («Сан-Хосе») и Джетта Лучанко («Филадельфия»). 

Сейчас Никита вернулся в «Иглс». За 9 матчей в АХЛ он набрал 5 (1+4) очков – хотя после дебюта за «Колорадо» только 0+1. 

«Хендерсон»: з Даниил Чайка (22 года), н Григорий Денисенко (24 года)

Ситуация у проспектов «Вегаса» разная. Денисенко – один из лучших российских бомбардиров в АХЛ с 10 (3+7) очками в 13 матчах. Он даже провел одну игру за основную команду. Пока непонятно, продолжится его карьера в Северной Америке или Григорий летом поедет домой, но для «Хендерсона» он довольно полезен (56 очков в прошлом сезоне). 

Чайка сейчас в ECHL – и его будущее совсем туманно. Защита «Вегаса» на бумаге (и по факту) очень сильна – пробиться туда практически нереально. А Даниилу пока и на уровне АХЛ практика не гарантирована. Права на него в КХЛ теперь принадлежат «Авангарду», который похоже рассчитывает на возвращение Чайки в Россию. 

«Херши»: з Дмитрий Осипов (28 лет), н Иван Мирошниченко (20 лет), н Богдан Тринеев (22 года)

Самый интересный факт из карьеры Дмитрия Осипова: он первый номер драфта КХЛ-2013. Правда, он сразу отправился в Северную Америку и до сих пор играет там. Дольше всего задержался в «Рокфорде», а теперь – игрок ротации в «Херши» и выходит на лед в случае травм других защитников. 

Богдан Тринеев второй полный сезон проводит в АХЛ. И новую регулярку он начал довольно бодро (3+2 в 11 матчах), но все смазала травма, из-за которой он пропустил несколько игр. 

Вместе с ним в одном звене играл Иван Мирошниченко. В этом сезоне он полноправный лидер команды и идет вторым в списке бомбардиров «Херши» с 14 (7+7) очками за 16 игр. 

Иван уже дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, и «Вашингтон» снова дает ему шанс сыграть. Овечкин выбыл на полтора месяца, и в составе появилось место для Мирошниченко.

Все трое – титулованные особы в АХЛ: в прошлом сезоне в составе «Херши» выиграли Кубок Колдера. 

«Манитоба»: н Никита Чибриков (21 год)

Еще один хоккеист, уже дебютировавший в НХЛ. В «Виннипеге» у Чибрикова пока стопроцентный КПД: один матч – один гол. В АХЛ все тоже неплохо: 47 очков в прошлом сезоне и уже 11 (3+8) – в этом. 

Команда стартовала слабо и идет на последнем месте в дивизионе. Но Чибрикову это не мешает – он лучший бомбардир «Манитобы». 

«Милуоки»: н Федор Свечков (21 год)

Второй нападающий, фигурировавший в том самом обмене Александра Никишина из «Спартака» в СКА. Свечков, как и Чибриков, рванул в Северную Америку после одного сезона в Москве. 

В «Милуоки» Федор играет с Йоакимом Кемеллом, выбранным под 17-м номером на драфте-2022. У «Нэшвилла» большие надежды на двух первораундников. Конкретно о Свечкове уже говорил генеральный менеджер клуба Барри Троц – клуб планирует дать ему шанс в НХЛ в декабре-январе. 

В этом сезоне у Федора 8 (5+3) очков в 7 матчах. Некоторое время он пропустил из-за травмы, но уже вернулся на лед. 

«Провиденс»: н Георгий Меркулов (24 года)

Меркулов не был задрафтован в НХЛ, но преодолел огромный путь. Через всю систему американского хоккея – от юниорской и студенческой лиг – он добрался до основы «Бостона» и уже сделал дебютную передачу, став первым русским форвардом «Брюинс» с очками с 2007 года! 

Шанс он получил не просто так: в АХЛ Меркулов стабильно один из лучших. У него 120 (54+66) очков в 134 матчах за два прошлых сезона. Сейчас он второй бомбардир «Провиденса» с 11 очками.

«Рочестер»: з Всеволод Комаров (20 лет), з Никита Новиков (21 год), н Александр Кисаков (22 года), н Виктор Неучев (21 год)

Одна из самых русских команд АХЛ – столько же наших только в фарм-клубе «Сан-Хосе». 

У российских игроков в «Рочестере» разный бэкграунд. Новиков и Кисаков становились чемпионами МХЛ с московским «Динамо», Неучев прошел через систему «Автомобилиста», а Комаров, наоборот, аж четыре сезона провел в юниорской лиге Квебека. 

Из этого квартета лучше всех получается у Неучева – 9 (2+7) очков в 15 матчах и место в топ-6 «Рочестера». Кисаков временами не проходит в состав и, вероятно, так и не заиграет. Новиков и Комаров стабильно получают игровую практику, но шансов на вызов в основу пока у обоих мало – в «Баффало» и так восемь защитников. 

Вообще в «Сэйбрс» большая конкуренция среди молодежи (особенно в нападении), и пробиться туда будет трудно. Поэтому логично ждать либо обменов, либо возвращения кого-то из четверки в Россию. 

«Сан-Хосе Барракуда»: в Ярослав Аскаров (22 года), в Георгий Романов (24 года), з Шакир Мухамадуллин (22 года), н Даниил Гущин (22 года)

«Барракуда» настолько русская, что здесь даже наш тандем вратарей. Оба уже поиграли в НХЛ – и если в случае Аскарова это ожидаемо, то дебют Романова получился внезапным. 

Он вышел на замену против «Эдмонтона» в концовке регулярки-2023/24. Да, первый матч в НХЛ – и сразу под каток Макдэвида и Драйзайтля. Но Георгий тогда справился отлично: отразил 16 из 17 бросков. 

Аскаров, сменивший летом клуб, пока великолепен в АХЛ: 93,9% отраженных в 9 матчах. Недавно его вызывали в основу из-за травмы Витека Ванечека. Скорее всего, ближе к концу регулярки Ярослав уже окончательно переберется в расположение главной команды, когда «Шаркс» обменяют кого-то из пары Блэквуд – Ванечек. 

То же самое наверняка будет и с Мухамадуллиным – часть защитников «Сан-Хосе» явно покинет клуб в дедлайн. Старт этого сезона у Шакира скомкан из-за травмы, поэтому пока у него всего лишь 2 (0+2) очка в 7 матчах. Но играет он в топ-4, так что голы и передачи явно придут. 

А вот с Гущиным все не так очевидно. Он провел мощную предсезонку, но закрепиться в НХЛ не получилось, а прошлой весной и вовсе были слухи о его отъезде в Россию. В АХЛ он выходит в первом звене, статистика у Даниила отличная (2+3 в 5 матчах, 54 очка в сезоне-2023/24), но устраивает ли его пребывание в фарм-клубе? 

Еще «Сан-Хосе» принадлежит защитник Артем Гурьев, но этот сезон он пока проводит в ECHL. 

«Спрингфилд»: в Вадим Жеренко (23 года), н Никита Александров (24 года)

Жеренко в АХЛ уже третий сезон – и пока в роли бэкапа. В этой регулярке вообще ничего не получается: 87,8% ОБ в 6 матчах. Плюс в «Сент-Луисе» вообще нет проблем с вратарями (как минимум на бумаге): Джордан Биннингтон на длинном контракте, а рядом с ним подрастает Джоэл Хофер. Возможно, Жеренко обратит внимание на «Динамо», которому принадлежат на него права в КХЛ. Там как раз не все так гладко с голкиперами. 

Александров запомнился в это межсезонье тем, что долгое время был без полноценного контракта. Но в конце предсезонки все же подписался с «Сент-Луисом». Пока он неплохо начал регулярку в «Спрингфилде» (5+5 за 13 игр) и ждет нового шанса в НХЛ. 

«Сиракьюз»: н Максим Грошев (22 года)

Грошев уехал из СКА в 2023 году, но пока играет только за фарм-клуб «Тампы». В этом сезоне у него 4 (3+1) очка в 13 матчах – статистика не особо впечатляет, тем более Максиму уже 22 года. Но «Лайтнинг» периодически дают шансы различным нападающим из системы. 

«Торонто Марлис»: в Артур Ахтямов (23 года), н Никита Гребенкин (21 год)

Ахтямов отправился в Северную Америку после выдающейся игры в ВХЛ за «Нефтяник». В Альметьевске он выиграл Кубок Петрова и выбил 93,2% ОБ за 21 игру плей-офф. 

В новой команде все тоже складывается удачно: 92,6% ОБ в 6 матчах. А главный тренер «Марлис» Джон Груден выдает кучу комплиментов молодому вратарю: «Он напоминает мне Илью Сорокина, с которым я работал в «Айлендерс». Очень быстро перемещается, атлетичный голкипер». 

И Гребенкин ярко влетел в «Торонто» – подрался в предсезонном матче и заработал респект от тренера «Мэйпл Лифс» Крэйга Беруби. Но по игре было видно, что Никита еще не готов. Поэтому его отправили в АХЛ – попривыкнуть к североамериканскому хоккею. Вышло неплохо: 4+6 в 13 матчах. 

Это помогло Гребенкину получить шанс в основе – его подняли после травмы Макса Доми. В игре против «Вегаса» Никита не набрал очков, но сделал четыре силовых приема. Самый мощный – на защитнике Ши Теодоре.

Еще он здорово отрабатывал в обороне: например, прервал выход 2-в-1, нырнув за шайбой и перехватив передачу на дальнюю штангу. Болельщикам Гребенкин уже понравился за работоспособность на льду, а также открытость и позитив вне хоккейной площадки. 

Также в системе «Лифс» есть вратарь Вячеслав Пекса, но он играет только в ECHL. 

«Тусон»: з Артем Дуда (20 лет), н Егор Соколов (24 года)

Дуда со скандалом уехал из ЦСКА и поэтому не смог играть в NCAA. Но кажется, ему это не помешало – в АХЛ он сейчас смотрится вполне уверенно. За 12 матчей он набрал 5 (1+4) очков, позабыв смазанный скандалами прошлый сезон. 

Соколова обменяли в «Юту» летом. Он уже несколько лет отлично играет в АХЛ, но пробиться в НХЛ не удается. Этот сезон – не исключение. 15 (8+7) очков в 13 матчах в фарм-клубе, но пока ни одного вызова наверх.

«Ютика»: з Даниил Мисюль (24 года)

А вот Мисюль уже сыграл в НХЛ – его подняли в «Нью-Джерси» из-за травм ряда защитников. После одного матча он уехал обратно в «Ютику», но событие все равно приятное. 

Вряд ли стоит ждать от Даниила регулярной игры в НХЛ. Как минимум, не в «Нью-Джерси», где в запасе оставляют даже Шимона Немеца. К тому же, в АХЛ Мисюль не на первых ролях: выходит в третьей паре, в 11 матчах пока очков не набрал. 

«Уилкс-Бэрри»: в Сергей Мурашов (20 лет), з Николай Кныжов (26 лет), н Василий Пономарев (22 года)

Мурашов поиграл в КХЛ за «Локомотив», а на этот сезон отправился за океан. В «Питтсбурге» огромные проблемы с вратарями, но Сергей пока слишком далек от основы – сейчас выступает в ECHL. 

Николай Кныжов был на просмотре в «Питтсбурге», но в итоге вообще подписал контракт с «Цинциннати» (ECHL), так и не вернувшись в Россию. Однако периодически он выходит в составе фарм-клуба «Пингвинов» лигой повыше. У Кныжова есть опыт игры в НХЛ (за основу «Сан-Хосе»), но его карьеру надломила серьезная травма. 

Пономарев отправился в «Питтсбург» в сделке по обмену Джейка Генцела в «Каролину». 22-летний россиянин уже дебютировал за новый клуб – сейчас он находится в расположении «Пингвинс». При этом в нынешнем сезоне у Василия всего одна передача за пять игр в АХЛ. Пока спишем на долгую адаптацию: в предыдущем клубе («Чикаго Вулвс») он проявил себя неплохо.

Фото: AP/Chris Young, David Zalubowski, Rusty Jones, Jonathan Tenca, JOHN WOODS, Susan Walsh, Frank Jansky/Icon Sportswire

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