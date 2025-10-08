«Лада» подписала контракт с Шумаковым на год. 33-летний форвард пропустил прошлый сезон КХЛ и играл в чемпионате «3 на 3»
«Лада» подписала контракт с Сергеем Шумаковым.
Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.
Прошлый сезон FONBET КХЛ Шумаков пропустил и выступал в чемпионате «3 на 3». В сезоне-2023/24 он провел 55 матчей за «Ладу» с учетом плей-офф и набрал 27 (15+12) очков.
«В лиге провел 594 матча, набрал 317 (154+163) очков. Серебряный (2018/19) и бронзовый (2014/15) призер чемпионата КХЛ.
С возвращением в «Ладу», Сергей!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Десятков о возвращении Шумакова в «Ладу»: «Он нам поможет, если покажет такой же уровень, как два года назад»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости