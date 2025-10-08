Горбунов о победной песне «Автомобилиста»: «Выбрали «Ненаглядный» Тани Булановой, она играет в раздевалке. В Минске я учился на диджея, всегда нравилась музыка»

Роман Горбунов назвал песню Татьяны Булановой победной для «Автомобилиста».

28-летний форвард перешел из минского «Динамо » в это межсезонье. На его счету 9 (6+3) очков в 13 матчах текущего сезона FONBET КХЛ.

– Давно пробуете себя в роли диджея?

– Музыка мне нравилась всегда. Интерес к ней привил отец – он слушал все подряд, не ориентируясь на определенный жанр. Так и у меня с детства сформировался вкус к разной музыке.

Я чувствую настроение людей, понимаю, что включить в тот или иной момент. У меня большой запас треков, постоянно ищу новые, поэтому на любых мероприятиях чаще всего музыку ставил именно я.

В «Динамо» я пять лет отвечал за музыку в раздевалке, сейчас то же самое делаю в «Автомобилисте ». Победную песню мы выбрали всей командой: я скинул несколько вариантов в чат, и общим решением выбрали песню «Ненаглядный» Тани Булановой. Она играет, когда мы заходим в раздевалку после победной игры.

А к диджеингу я пришел во время учебы на диджея в Минске. Сейчас буду искать школу, чтобы быть лучше в этом деле, – сказал форвард «Автомобилиста» Роман Горбунов .

