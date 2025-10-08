Панарин остался без очков в 1-м матче в сезоне НХЛ: 2 броска, 3 потери и «минус 3» за 20:47 c «Питтсбургом». Форвард был на льду при 2 шайбах «Пингвинс» в пустые ворота

Артемий Панарин остался без очков в первом матче в новом сезоне НХЛ.

33-летний форвард «Рейнджерс » сыграл в первом матче регулярного чемпионата – против «Пингвинс» (0:3).

Россиянин (20:47, 2:58 – в большинстве) завершил игру с полезностью «минус 3» – худшей в команде наряду с форвардами Алексисом Лафреньером и Винсентом Трочеком .

Все трое были на льду во время двух шайб пенсильванцев в пустые ворота в концовке игры.

В активе Панарина сегодня 2 броска в створ, также он допустил 3 потери шайбы.