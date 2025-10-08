Салливан о «Рейнджерс» после 0:3 от «Питтсбурга»: «Мое первое наблюдение – нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть»

Майк Салливан высказался о поражении «Рейнджерс» от «Питтсбурга» (0:3).

Новый тренер клуба из Нью-Йорка проиграл в первом матче в НХЛ во главе команды – своему бывшему клубу.

Салливан работал в «Пингвинс» с декабря 2015 года по апрель 2025-го. Он дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с пенсильванцами (2016, 2017).

«Мое первое наблюдение – нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть.

Мне показалось, что сегодня были моменты, когда мы показывали ту игру, которую представляли себе… Но этого явно недостаточно», – сказал Салливан после игры.