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И.о. генменеджера «Авангарда» Забуга вскоре покинет свой пост. За селекцию будет отвечать другой функционер (Дмитрий Лукашов)

И.о. генменеджера «Авангарда» Забуга может вскоре покинуть свой пост.

Он стал исполнять обязанности генерального менеджера, когда эту должность оставил Антон Курьянов. До этого Забуга был спортивным директором клуба.

«По моей информации, в ближайшее время свой пост покинет и.о. генерального менеджера омского клуба Евгений Забуга.

За селекцию в сибирском клубе будет отвечать новый функционер», – написал в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Лукашов. 

Это что, баскетбол!? Новички принесли «Авангарду» удивительный гол и победу

У «Авангарда» 9 трансферов по ходу сезона – больше, чем побед в основное время

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Лукашова
logoАнтон Курьянов
logoКХЛ
Евгений Забуга
logoАвангард
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