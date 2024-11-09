«В «Авангарде» происходит настоящий цирк, шапито, чехарда. Было ясно, что Звягин не справится с командой». Плющев об омичах

Владимир Плющев высказался о проблемах «Авангарда».

Команда Сергея Звягина занимает 10-е место в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 18 очков после 22 матчей.

– Еще месяц назад я говорил, что «Авангард» будет в зоне плей-офф. Но сейчас там происходит настоящий цирк. Происходит какое-то шапито, чехарда. Сегодня ты валет, завтра ты туз. Было ясно, что Звягин не справится с командой и не даст тот результат, который ждут от команды. Не может тренер, который долгое время работал только с вратарями, возглавить всю команду и определять ее технико-тактическую работу.

Курьянов был инициатором того, чтобы команду передали Звягину, а сейчас они вдвоем пытаются вытянуть команду из текущего положения. Это несерьезно. Так что я не знаю, попадет «Авангард» в плей-офф или нет. Если команда проигрывает дома «Ладе », своему основному сопернику по восьмерке, то предположить можно все.

– Можно говорить, что причина неудач команды – это проблемы с составом?

– «Авангард » достаточно хорошо укомплектован не самыми плохими игроками. Но та чехарда, которая происходит в команде, не приводит ни к чему хорошему. То они игрока отзаявляют, то заявляют. Это говорит о квалификации тренерского штаба и менеджмента.

Если вы перед сезоном отказались от игрока, то зачем вы потом его возвращаете? Сделать так – значит подписаться в том, что вы неквалифицированно работаете. Так что, ребята, как ни садитесь, вы в музыканты не годитесь, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.