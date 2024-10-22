Курьянов об уходе с поста генменеджера «Авангарда»: «Так решило руководство. Я работаю там, где больше полезен и нужен»
Антон Курьянов объяснил уход с поста генерального менеджера «Авангарда».
В октябре специалист покинул позицию генерального менеджера команды, но продолжил работать помощником в тренерском штабе Сергея Звягина.
На данный момент «Авангард» находится на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
– Почему вы сложили полномочия генерального менеджера «Авангарда»?
– Так решили в руководстве клуба. Я работаю там, где больше полезен, где нужен «Авангарду» на данный момент, – сказал Антон Курьянов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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