Курьянов об уходе с поста генменеджера «Авангарда»: «Так решило руководство. Я работаю там, где больше полезен и нужен»

Антон Курьянов объяснил уход с поста генерального менеджера «Авангарда».

В октябре специалист покинул позицию генерального менеджера команды, но продолжил работать помощником в тренерском штабе Сергея Звягина.

На данный момент «Авангард» находится на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

– Почему вы сложили полномочия генерального менеджера «Авангарда»?

– Так решили в руководстве клуба. Я работаю там, где больше полезен, где нужен «Авангарду » на данный момент, – сказал Антон Курьянов .

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