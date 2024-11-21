У «Авангарда» 9 трансферов по ходу сезона – больше, чем побед в основное время

Омск не останавливается.

Мы постоянно пишем о новичках «Авангарда», но они все прибавляются. Клуб перестраивается прямо по ходу сезона: активно ищет иностранного тренера и набирает чуть ли не новый состав. С момента старта регулярки-2024/25 в Омск приехали уже девять игроков. Параллельно клуб выменял права на защитника Даниила Чайку, но тот выступает в системе «Вегаса».

Только недавно клуб объявил о подписании контракта с Майклом Маклаудом, а теперь подтвердился громкий обмен со СКА: в Омск приехали Никита Серебряков и Эмиль Галимов . В Петербург отправился 21-летний вратарь Станислав Бережной, а за Галимова выплатили денежную компенсацию.

Прямо сейчас «Авангард» хаотично закрывает вообще все позиции

Трансферная активность Омска сравнима по активности с целым межсезоньем. За весну и лето в основе Омска появилось десять новичков.

Что теперь:

● «Авангард» усилил (или как минимум попытался) каждую линию. На флангах атаки теперь есть Заседа и Якупов, в центральную линию подписали Спунера, Прохоркина и Маклауда. В обороне – ветеран Алекс Грант. Никита Серебряков укрепил вратарскую линию. Уже можно говорить, что в Омске фактически собрали новую команду.

● Расходы на новичков тоже впечатляют: суммарная зарплата девятерых хоккеистов составляет 264 млн (если смотреть перед стартом сезона, сейчас она учитывается частично). Траты возможны после травмы Владимира Ткачева – его контракт (120 млн) не учитывается под потолком, пока тот продолжает восстановление. Более подробно о влиянии новых сделок на платежную ведомость «Авангарда» мы писали здесь .

● За октябрь и ноябрь «Авангард» выиграл 6 из 15 матчей. Новых игроков за это время у Омска больше, чем побед (8 против 6). Только Спунер пришел в сентябре, остальные – позже. Если смотреть число побед в основное время (8) за всю регулярку-2024/25, то это уже меньше количества новых хоккеистов .

● Отдельные трансферы вызывают совсем много вопросов. За возвращение Якупова клуб отдал 40 млн рублей. Летом Наиль был свободным агентом – тогда его переход обошелся бы бесплатно. После огненного старта регулярки Якупов сбавил, но «Авангард» выменял его именно сейчас.

● Другой пример – сделка со «Спартаком» по Матвею Заседе. «Авангард», помимо денег, отдал права на Глеба Трикозова, а еще отправил в Москву юниора Владислава Ухмылова. Серьезная компенсация за хоккеиста, не игравшего в КХЛ почти год. Впрочем, Заседа в Омске стартовал неплохо: 2+1 в 5 матчах.

● Похожая чехарда возникла с поиском нового тренера. Инсайдеры утверждают: клуб ищет специалиста с опытом работы именно в Северной Америке. «Авангард» интересовался Жераром Галланом и Ги Буше, но оба отказались от предложений.

Основным кандидатом некоторое время считался Тодд Рирден . Казалось, что подписание контракта – вопрос времени, но потом назначение сорвалось. Американец якобы сослался на семейные обстоятельства.

Серебряков и Галимов решают только часть проблем – общую стратегию никто не понимает

В «Авангарде» прокомментировали оба трансфера.

● По Галимову : «Эмиль Галимов – техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении. Для него интересы команды всегда превыше всего, о чем говорит его показатель полезности почти за 600 матчей в КХЛ. Кроме того, он крайне мотивирован вернуться на прежний уровень, ему есть что доказывать, и поэтому мы не сомневаемся, что увидим от Эмиля на льду максимальную самоотдачу ».

● По Серебрякову : «Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач . Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьезная нагрузка, тем временем, очки необходимо набирать в каждой встрече. Никита Серебряков – один из лучших голкиперов КХЛ, все помнят его феноменальный сезон в «Адмирале», по ходу которого он привлекался в сборную России, и после которого был признан лучшим вратарем».

Талантливый вратарь Бережной действительно отправляется в СКА. Интересно, что петербургский клуб сначала запрашивал у «Авангарда» защитника Михаила Гуляева (там отказались).

Серебряков давно попал в опалу к Роману Ротенбергу и потерял статус основного голкипера СКА в этом сезоне. После перехода Егора Заврагина и восстановления Павла Мойсевича он стал фактически четвертым вратарем команды. В такой ситуации расставание было неизбежным.

Интересно, что теперь «Авангард» воссоединил тандем из «Адмирала» времен сезона-2022/23 (Серебряков – Хомченко). Похоже, Павел возвращается к привычной роли запасного. Будущее Михаила Бердина становится неопределенным: он так и не дебютировал за «Авангард» и по-прежнему лечится. Теперь в Омске есть полноценный стартер – хотя бы эта проблема, вроде бы, решена.

Галимов мог уйти в «Барыс» еще в начале сезона, но переходу помешал регламент КХЛ – мы уже разбирали ту ситуацию. Чтобы разгрузить платежку, в петербургском клубе заключили с Эмилем ВХЛ-контракт: да, последние полтора месяца он считался игроком СКА-Невы. Теперь наконец-то появился другой вариант.

Безусловно, если Серебряков и Галимов вернутся в форму, «Авангард» получит серьезное усиление. Вот только общая стратегия омского клуба остается непонятной. Кажется, будто в «Авангарде» решили забрать всех игроков, доступных для подписаний и обменов.

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Фото: КХЛ /Басанаев Антон, Смирнов Илья; РИА Новости /Алексей Мальгавко