Это что, баскетбол!? Новички принесли «Авангарду» удивительный гол и победу

Якупов + Прохоркин = 🏀

«Авангард» обыграл «Адмирал» (2:1). Победным для команды Сергея Звягина оказался гол Николая Прохоркина, но важную работу там сделал Наиль Якупов. Он вернулся в Омск на прошлой неделе из «Куньлуня».

Якупов ярко доказал, что его обмен состоялся не зря. Наиль исполнил трюк в баскетбольном стиле: удачно остановил попытку соперника отбросить шайбу и поймал ее в прыжке на синей линии.

Дальше он быстро нашел Прохоркина на пятаке и верхом отдал пас. Николай тоже принял шайбу рукой.

Прохоркин воспользовался отсутствием защитников «Адмирала» и выдержал гроссмейстерскую паузу – несколько раз перекинул шайбу резкими движениями из стороны в сторону. Его маневр также отдаленно выглядел как адаптация дриблинга из баскетбола.

Когда же вратарь «Адмирала» окончательно запутался, Прохоркин пустил шайбу в домик и забил.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин отдельно отметил работу Якупова в этом моменте: «Хорошо, что он не убежал из зоны и остановил шайбу. Большинство игроков думали, что шайба выйдет из зоны, поэтому Прохоркин остался один и хорошо исполнил».

Якупов стал одним из девяти новичков в команде Сергея Звягина по ходу сезона и к тому же обошелся недешево – за него «Куньлуню» отдали 40 миллионов рублей. Компенсация по-настоящему огромная: летом Якупов был свободным агентом и долго оставался без контракта.

Это первое результативное действие Якупова после перехода. Впервые после обмена он сыграл против минского «Динамо» (2:5). Тогда все сложилось явно не в пользу нападающего – он не только остался без очков, но и покинул лед с показателем полезности «-2». Теперь Наиль доказывает, что способен приносить победы.

Интересно, что Якупов вышел с Прохоркиным в первой тройке. На прошлой игре Якупов попал во второе звено, а Прохоркин вовсе был вне заявки – он получил травму 13 ноября и все время до встречи с «Адмиралом» не играл.

До сих пор остаются вопросы, как «Авангард» вписал Якупова, Прохоркина и других новичков в потолок зарплат. Но, похоже, все было не зря – теперь они устраивают необычные розыгрыши, которые к тому же еще и дают результат.

Фото: КХЛ /Лошкарев Дмитрий