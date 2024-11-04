Кожевников об «Авангарде»: «Какое-то поле чудес, все время внутренняя возня. Надеюсь, новый генменеджер взят с Донбасса по линии СВО – тогда хоть какая-то логика есть»
– «Авангард» продолжает терять лидеров и идти на дно. Что думаете?
– Да, это тема недели, у «Авангарда» не получается выправить ситуацию. Омск становится каким-то полем чудес, где все время идет какая-то внутренняя возня.
Похожие вещи видел два с лишним года назад, когда вдруг из-за травмы снялся и улетел домой в Канаду Найт. Затем странные уходы Рябыкина и Кравеца. Уникальный генменеджер Волков, который увольняется через интервью в прессе.
Теперь в роли Найта – другой первый центр Вей, в его исполнении видим такой же ранний отъезд. Плюс печальные истории с Ткачевым и с Бердиным.
Плюс странные подписания уже по ходу сезона. Плюс назначение на пост генерального менеджера неизвестного в хоккейном мире парня [Евгения Забуги]. Надеюсь, что он, судя по фамилии, взят с Донбасса, по кадровой линии СВО, тогда хоть какая-то логика в этом назначении есть.
– Как все это объясните?
– Версия одна – похоже, все последние годы это омское поле чудес окучивают лиса Алиса и кот Базилио, – сказал двукратный олимпийский чемпион со смехом.
Новая проблема «Авангарда»: лучший бомбардир расторг контракт – сейчас его никто не заменит
Кожевников дал совет «Авангарду»: «Вызывайте легенд омского хоккея – Курьянова, Рябыкина, Свитова, Сушинского. Они не временщики, подскажут, что пора менять курс»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий