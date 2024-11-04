Кожевников об «Авангарде»: «Какое-то поле чудес, все время внутренняя возня. Надеюсь, новый генменеджер взят с Донбасса по линии СВО – тогда хоть какая-то логика есть»

Александр Кожевников сравнил ситуацию в «Авангарде» с полем чудес.

– «Авангард» продолжает терять лидеров и идти на дно. Что думаете?

– Да, это тема недели, у «Авангарда» не получается выправить ситуацию. Омск становится каким-то полем чудес, где все время идет какая-то внутренняя возня.

Похожие вещи видел два с лишним года назад, когда вдруг из-за травмы снялся и улетел домой в Канаду Найт. Затем странные уходы Рябыкина и Кравеца . Уникальный генменеджер Волков , который увольняется через интервью в прессе.

Теперь в роли Найта – другой первый центр Вей, в его исполнении видим такой же ранний отъезд. Плюс печальные истории с Ткачевым и с Бердиным.

Плюс странные подписания уже по ходу сезона. Плюс назначение на пост генерального менеджера неизвестного в хоккейном мире парня [Евгения Забуги]. Надеюсь, что он, судя по фамилии, взят с Донбасса, по кадровой линии СВО, тогда хоть какая-то логика в этом назначении есть.

– Как все это объясните?

– Версия одна – похоже, все последние годы это омское поле чудес окучивают лиса Алиса и кот Базилио, – сказал двукратный олимпийский чемпион со смехом.

Новая проблема «Авангарда»: лучший бомбардир расторг контракт – сейчас его никто не заменит

Кожевников дал совет «Авангарду»: «Вызывайте легенд омского хоккея – Курьянова, Рябыкина, Свитова, Сушинского. Они не временщики, подскажут, что пора менять курс»