Главное о травме Овечкина: повредил голень, точно пропустит больше недели

Препятствие на пути к рекорду.

Александр Овечкин проводит мощнейший старт сезона . В матче с «Ютой» (6:2) он сделал дубль и с 15 шайбами вышел на чистое первое место в снайперской гонке – в 39 лет! За 18 игр Ови выбил 15+10 – выдающийся результат, особенно если сравнивать с началом прошлой регулярки.

Но тем же вечером произошло и неприятное событие – Александр получил травму. На пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери конкретной информации о повреждении не предоставил, отметив, что клуб ждет результатов обследования.

Теперь «Кэпиталс» официально объявили: из-за травмы голени Овечкин пропустит от одной недели. График погони за рекордом Гретцки сдвигается.

Овечкин столкнулся с игроком «Юты» – избежать контакта было практически невозможно

Все случилось в третьем периоде – «Вашингтон» уже вел 4:2. Нападающий четвертого звена «Юты» Джек Макбэйн влетел в зону и сместился к центру, но потерял шайбу. Он продолжал движение, а в этот момент рядом проезжал Овечкин. Игроки столкнулись, и Александр рухнул на лед.

Все произошло очень быстро. Оба игрока смотрели на шайбу – Макбэйн увидел соперника лишь в последний момент. Увернуться или изменить траекторию движения уже не удалось.

Овечкин, хромая, сначала уехал на скамейку, где общался с врачом. Потом он попробовал прокатиться по льду, но в итоге отправился в раздевалку, так и не доиграв матч.

О характере травмы уже высказался старший врач московского «Динамо» Валерий Конов в интервью «Матч ТВ»: «Механизм травмы имеет огромное значение. Судя по видео, Овечкину попало в голень, а не в коленный сустав. Еще я заметил, как он выходит из больницы. Саша вообще не хромает. Мог быть ушиб голени — там рядом малая берцовая кость, а она очень хрупкая. Но тогда бы Овечкин из больницы выходил уже на костылях. А он шел на своих двоих, без хромоты».

После игры партнер Овечкина по «Вашингтону» Ник Дауд выразил эмоции всей команды: «Это отстой. Не хочешь такое видеть. Овечкин находился в невероятной форме, он очень важен для нас. Он наш капитан, и он играл великолепно».

Карбери тоже отмечал роль Овечкина в успехах «Кэпиталс»: «Он лидер клуба не только в раздевалке и в отношении к делу, но и непосредственно в игре. Ови постоянно проявляет себя в наиболее важные моменты. Его старт сезона феноменален».

Теперь «Вашингтону» будет гораздо тяжелее – несколько матчей команда точно проведет без капитана.

Овечкин практически железный – больше него играют лишь единицы

Для клуба такая ситуация нетипична – Овечкин всегда славился крепким здоровьем. За всю энхаловскую карьеру он пропустил всего 35 (!) матчей из-за повреждений. Даже если травм за сезон случалось несколько, они, как правило, не выбивали Александра на долгий срок.

В заявлении «Вашингтона» содержится формулировка «week-to-week» («с недели на неделю») по отношению к срокам восстановления. Что это означает? Конкретики на самом деле очень мало.

В лиге применяют четыре градации длительности травм. О них либо говорят тренеры на пресс-конференциях, либо клубы пишут в официальных медиа. Это максимум информации, который можно почерпнуть из источников – политика лиги в данном аспекте достаточно закрытая.

● Day-to-day (со дня на день) – как правило, в этом случае травма не носит серьезный характер, а игрок выбыл на срок около недели. Но это не стопроцентная гарантия: Остон Мэттьюс в «Торонто» со статусом «со дня на день» провел последний на данный момент матч 3 ноября.

● Week-to-week (с недели на неделю) – хоккеист пропустит больше одной недели, но, скорее всего, восстановится в пределах 1-1,5 месяцев.

● Month-to-month (с месяца на месяц) – такие травмы в основном предполагают хирургическое вмешательство, а реабилитация хоккеиста растянется на несколько месяцев.

● Done for the season – игрок выбыл до конца сезона.

Таким образом, можно предположить, что Овечкин пропустит 2-4 недели. В любом случае, для него это редкость. Александр находится на девятом месте в истории по наименьшему проценту пропущенных игр (по всем причинам) среди хоккеистов с 1400+ матчами. Реже Ови отсутствовали на льду только такие долгожители и терминаторы, как, например, Никлас Лидстрем, Джером Игинла, Горди Хоу и Патрик Марло.

У «Вашингтона» в ближайшее время довольно плотный календарь. За 4 недели клуб проведет 13 матчей. Если Овечкин пропустит все, то это отсутствие станет самым длинным в его карьере.

Справятся ли «Кэпиталс» без капитана?