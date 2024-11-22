Врач «Динамо» о том, может ли Овечкин пройти лечение в России: «Не исключено! Обсуждаем это. Но если «Кэпиталс» его не отпустят, мы с этим ничего не сделаем»

Врач «Динамо» рассказал, может ли Александр Овечкин пройти лечение в России.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Напомним, Овечкин является воспитанником «Динамо».

– Когда вы давали интервью «Матч ТВ» в прошлый раз, то даже по видео вынесли диагноз – может быть перелом малой берцовой кости. Теперь диагноз подтвержден официально.

– Да, это первое, что бросалось в глаза, когда я посмотрел механику удара в среднюю треть голени. Перелом малой берцовой кости лечится около восьми недель.

– «Вашингтон» заявил, что 4-6 недель.

– Надо смотреть, будут ли они делать операцию, поставят ли пластину. У моего сына была точно такая же травма. А в целом я с клубом согласен. Возвращение может занять пять‑семь недель.

– То есть Овечкин вернется в начале или середине января 2025 года. А надо ли ставить пластину?

– У меня снимка нет до сих пор! Я позвонил Сашке: «Пришли хоть рентген!» Какая именно часть малой берцовой кости? Она же делится на три трети. А снимка нет, что он сломал.

– Какая нужна физиотерапия для восстановления?

– Вот Саша ко мне приезжал в прошлом году. Мы ему делали высокочастотный английский магнит. У него спина сразу прошла. Овечкин говорит: «Я покупаю этот аппарат». – «Он стоит пять миллионов, Саш». – «Меня это не волнует. У меня в клубе такого нет. Присылай мне его».

Я ему дал адрес фирмы в Англии, где он продается. Пусть в «Вашингтоне» сами его покупают.

– Может, Овечкину пройти лечение в России?

– А не исключено! Сейчас обсуждаем этот вопрос. Но сложность в том, что Овечкин под контрактом с «Кэпиталс». И если клубные врачи скажут, что Сашу в Россию не отпускают, а будут лечить сами – мы с этим ничего не сделаем.

– Остон Мэттьюс поехал на лечение в Германию из «Торонто».

– Да, знаю. Когда у американцев что‑то не получается, они могут прибегнуть к помощи других. Другое дело, что мы под санкциями даже в области медицины.

– Успокойте болельщиков: перелом малой берцовой кости не приведет к завершению карьеры?

– У меня в «Динамо» были четыре таких случая. Все четверо вернулись в хоккей. Играли дальше без проблем, – сказал старший врач московского «Динамо » по спортивной медицине Валерий Конов.

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