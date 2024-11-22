Директор «Динамо» о возможности восстановления Овечкина в России: «Готовы оказать поддержку, у нас есть вся инфраструктура. Если Александр захочет приехать – это восторг»

Алексей Сопин заявил, что в «Динамо» готовы восстановить Александра Овечкина.

– В московском «Динамо» вышли на связь с Овечкиным?

– Сразу же, как Саша получил травму, наш главный тренер Алексей Кудашов позвонил Александру в Вашингтон . Они как раз вернулись из поездки в Юту.

Овечкин сказал, что вроде ничего серьезного не должно быть. Но контрольное обследование пройдет в четверг. Александр надеялся, что это может ограничиться парой недель.

– Но оказалось, что 4-6 недель.

– Конечно же, мы поддержали его. Сказали, что переживаем. Пожелали быстрее вернуться на лед. Травма неприятная.

И очень обидно, набрав такой прекрасный темп, выпасть на месяц‑полтора. Наш динамовский доктор Валерий Конов постоянно на связи с Овечкиным.

– Конов сказал, что обсуждается вариант, при котором Овечкин продолжит лечение в России.

– Я знаю, что в Вашингтоне есть хорошие медицинские специалисты, которые позволят Александру максимально быстро набрать форму и вернуться.

При этом вся инфраструктура «Динамо», все наши сотрудники максимально открыты для Овечкина. Мы готовы его принять днем и ночью! Мы всегда ждем Александра с распростертыми руками.

Овечкин – наш легендарный воспитанник и большой друг. Наш тренерский штаб играл с Сашей в одной команде мастеров. Я сам вырос на его примере. Так что если Александр захочет приехать в «Динамо» на лечение, для нас это будет восторг.

Большое спасибо нашим руководителям. Они год назад создали шикарный медицинский центр на динамовской базе. Там новейшее оборудование. Мы готовы оказать Овечкину всяческую поддержку.

– Я легко представляю, что Саша прилетит в Москву на пару недель. Его в «Динамо» хорошенько подлечат, а он сам впитает энергию родного города.

– Да, в «Динамо» было бы идеально пройти реабилитацию.

Например, Александр может работать на верхний плечевой пояс, когда заживает нога. Мы готовы предоставить ему все условия. У нас есть вся нужная инфраструктура, – сказал спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .