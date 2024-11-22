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  • Фетисов про Овечкина и рекорде Гретцки: «Орден обязательно дадут. Русский парень, прошедший советскую школу, стал самым крутым хоккеистом за всю историю»
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Фетисов про Овечкина и рекорде Гретцки: «Орден обязательно дадут. Русский парень, прошедший советскую школу, стал самым крутым хоккеистом за всю историю»

Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» забил 868 голов в регулярных чемпионата НХЛ и занимает вторую строчку в истории, уступая Уэйну Гретцки (894)

– Как считаете, когда это грандиозное событие случится и Александр обойдет рекорд Гретцки, нужно ли будет сделать праздник на национальном уровне? Назвать его, может быть, «Александров день»?

– Желаю ему скорейшего выздоровления, как можно быстрее добраться до этих цифр.

Орден ему за это обязательно дадут. Это будет праздник души прежде всего.

Нам всем нужно помнить, что русский парень, прошедший советскую школу, сын двукратной олимпийской чемпионки, стал самым крутым хоккеистом за всю историю. 

Мне кажется, что результат, к которому он стремится. Это будет выдающееся событие в нашей жизни, в мировом спорте, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoУэйн Гретцки
logoВячеслав Фетисов
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
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