Депутат Свищев: «Овечкин мог бы стать политиком – он пользуется колоссальной популярностью у россиян. Хочется, чтобы великий спортсмен передал любовь к родине»

Дмитрий Свищев считает, что Александр Овечкин мог бы стать политиком.

«Я считаю, что Овечкин мог бы стать политиком после карьеры хоккеиста. Он любит Россию, и его любят в России.

Александр пользуется колоссальной популярностью у российских граждан. Уверен, что у него шикарное будущее.

Хочется, чтобы этот великий спортсмен передал свою любовь к родине и свой опыт молодым россиянам.

Ждем его дома!» – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев .