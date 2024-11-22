Депутат Свищев: «Овечкин мог бы стать политиком – он пользуется колоссальной популярностью у россиян. Хочется, чтобы великий спортсмен передал любовь к родине»
Дмитрий Свищев считает, что Александр Овечкин мог бы стать политиком.
«Я считаю, что Овечкин мог бы стать политиком после карьеры хоккеиста. Он любит Россию, и его любят в России.
Александр пользуется колоссальной популярностью у российских граждан. Уверен, что у него шикарное будущее.
Хочется, чтобы этот великий спортсмен передал свою любовь к родине и свой опыт молодым россиянам.
Ждем его дома!» – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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