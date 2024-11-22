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  • Депутат Свищев: «Овечкин мог бы стать политиком – он пользуется колоссальной популярностью у россиян. Хочется, чтобы великий спортсмен передал любовь к родине»
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Депутат Свищев: «Овечкин мог бы стать политиком – он пользуется колоссальной популярностью у россиян. Хочется, чтобы великий спортсмен передал любовь к родине»

Дмитрий Свищев считает, что Александр Овечкин мог бы стать политиком.

«Я считаю, что Овечкин мог бы стать политиком после карьеры хоккеиста. Он любит Россию, и его любят в России.

Александр пользуется колоссальной популярностью у российских граждан. Уверен, что у него шикарное будущее.

Хочется, чтобы этот великий спортсмен передал свою любовь к родине и свой опыт молодым россиянам.

Ждем его дома!» – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Свищев
logoВашингтон
Политика
logoКХЛ
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Государственная дума
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