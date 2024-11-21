Козлов о победе над «Ладой»: «Хорошее движение, неплохо проходили плотную оборону соперника. На буллитах ребята молодцы, Самонов сыграл надежно»

Виктор Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» над «Ладой».

Уфимская команда по буллитам обыграла соперника в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1 Б).

– Хорошее движение, неплохо проходили плотную оборону соперника. Тольятти – хорошая габаритная команда, вратарь соперника был на высоте. Мы забили в концовке, выиграли по буллитам. Овертайм был интересным, были атаки в обе стороны. На буллитах ребята молодцы, Самонов сыграл надежно.

– Очень много дальних бросков и набросов. С чем связано такое решение?

– Площадка маленькая, без углов. Мы планировали такие броски и набросы, мы шли за отскоками, но не хватало хладнокровия в концовке.

– Можно ли сказать, что не хватало давления на пятаке?

– У соперника габаритные защитники, они так просто не пускали перед воротами. Поэтому у нас были некоторые сложности с этим.

– Как оцените дебют Александра Черного?

– Он неплохо смотрелся. В конце я вынужденно больше времени давал Ремпалу , но Александр хорошо выглядел, он в хорошей форме, поэтому мы и привлекли его, – сказал Козлов .