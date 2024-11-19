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Морозов о долгах «Лады»: «Есть гарантии на 3 года, что средства для существования в КХЛ есть. Общаемся с губернаторами, но иногда информация доносится им совсем по‑другому»

Алексей Морозов прокомментировал финансовые проблемы в «Ладе».

– Долги «Лады». Беспокоит ли КХЛ эта проблема?

– В Тольятти не такая критическая ситуация. В лиге работает финансовый мониторинг, есть комитет при совете директоров, где мы ведем отчеты. Видим положительную динамику во всех клубах, стало меньше дней просрочки выплаты заработной платы.

В идеале хотим прийти к тому, чтобы этого не было совсем. Но какие‑то форс‑мажорные обстоятельства всегда могут случиться. У «Лады» была задержка по заработной плате на один месяц, до критических двух месяцев клуб ситуацию не довел.

Мы были в контакте с руководством, сейчас погашены все долги перед игроками, тренерами, руководством клуба, персоналом. Надеемся, что дальше такого не повторится. У нас есть финансовые гарантии на три года, что «Лада» будет обеспечена необходимыми средствами для существования в лиге.

– Приходится оперативно вмешиваться лично, общаться с губернаторами?

– Конечно, общаемся с руководителями регионов и клубов, в разных ситуациях приходится выходить на связь. Губернаторы очень переживают за результат команды, но иногда они даже не знают той или иной ситуации, которая складывается вокруг клуба. До них информация доносится совсем по‑другому.

– Перманентно возникают задолженности и в «Салавате Юлаеве». Как сейчас обстоят дела в Уфе?

– Сейчас все в порядке, – заявил президент КХЛ Алексей Морозов. 

Гендиректор «Лады»: «Долги по зарплате погашены. Что касается премиальных, уверен, что вопрос будет решен. Когда, не могу пока сказать»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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