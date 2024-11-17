КХЛ не будет проводить драфт в 2025 году. Ярмарка юниоров состоится не ранее 2026-го («СЭ»)

Драфт КХЛ не состоится в 2025 году.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов. Драфт юниоров уже проводился в лиге с 2009 по 2016 год.

По данным «Спорт-Экспресса », руководство лиги не планирует проводить драфт юниоров в ближайшее межсезонье, несмотря на начавшуюся разработку регламента мероприятия. Самая ранняя дата, когда он может состояться – 2026 год.

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