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КХЛ не будет проводить драфт в 2025 году. Ярмарка юниоров состоится не ранее 2026-го («СЭ»)

Драфт КХЛ не состоится в 2025 году.

Ранее в Фонбет Чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов. Драфт юниоров уже проводился в лиге с 2009 по 2016 год.

По данным «Спорт-Экспресса», руководство лиги не планирует проводить драфт юниоров в ближайшее межсезонье, несмотря на начавшуюся разработку регламента мероприятия. Самая ранняя дата, когда он может состояться – 2026 год.

Ротенберг критикует драфт КХЛ – и противоречит реальности

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Драфт НХЛ
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Драфт КХЛ
детский хоккей
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