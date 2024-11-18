«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» (2:3 ОТ), но набрал очки в 7-м матче подряд. Смолин отразил 33 из 35 бросков

«Салават Юлаев» продлил серию с набранными очками до 7 матчей.

Команда тренера Виктора Козлова уступила «Металлургу » (2:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

В овертайме победный гол забил форвард Денис Зернов . Вратарь Александр Смолин отразил 33 из 35 бросков соперника.

Для команды тренера Андрея Разина это пятая победа в шести последних матчах. Уральцы находятся на 5-й позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 31 балл в 29 встречах.

Несмотря на поражение, «Салават Юлаев» набрал очки в седьмом матче подряд. На счету команды 34 очка в 25 матчах и 3-я строчка в конференции.