Козлов о поражении от «Металлурга»: «Салават» контролировал матч, соперник был удачливее. Взяли очко против чемпиона»

Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Металлурга».

«Салават Юлаев » уступил 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Мы провели хороший матч. Готовились к «Металлургу », знали их быструю сторону. Быстрые нападающие, раскаты, контратаки.

У них было пару выпадов, но защитники хорошо сыграли. Много было позитивного. 5-минутное большинство – могли забить.

– Что думаете об игре Никиты Зоркина и овертайме?

– Пересмотрел момент. Возможно, можно было и по-другому, но в хоккей играют игроки. Он мог отдать шайбу, но решил бросить.

– Когда вернется Джош Ливо?

– Определенных сроков сказать не могу.

– Насколько не хватало Ливо?

– Не секрет, что он важная часть нашей команды. Но Сучков хорошо влился, тройка Пименова тоже контролировала шайбу и угрожала.

Целостность была. Обидно так проиграть. Но мы взяли очко против чемпиона.

– Что думаете о седьмом домашнем поражении подряд от «Металлурга»?

– Даже не знал. В следующий раз будем знать.

Но мы контролировали матч. Не позволяли им начинать атаки так, как хотелось. Они были удачливее, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.