Козлов о поражении от «Металлурга»: «Салават» контролировал матч, соперник был удачливее. Взяли очко против чемпиона»
«Салават Юлаев» уступил 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Мы провели хороший матч. Готовились к «Металлургу», знали их быструю сторону. Быстрые нападающие, раскаты, контратаки.
У них было пару выпадов, но защитники хорошо сыграли. Много было позитивного. 5-минутное большинство – могли забить.
– Что думаете об игре Никиты Зоркина и овертайме?
– Пересмотрел момент. Возможно, можно было и по-другому, но в хоккей играют игроки. Он мог отдать шайбу, но решил бросить.
– Когда вернется Джош Ливо?
– Определенных сроков сказать не могу.
– Насколько не хватало Ливо?
– Не секрет, что он важная часть нашей команды. Но Сучков хорошо влился, тройка Пименова тоже контролировала шайбу и угрожала.
Целостность была. Обидно так проиграть. Но мы взяли очко против чемпиона.
– Что думаете о седьмом домашнем поражении подряд от «Металлурга»?
– Даже не знал. В следующий раз будем знать.
Но мы контролировали матч. Не позволяли им начинать атаки так, как хотелось. Они были удачливее, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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