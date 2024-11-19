Максим Сушинский: «Шипачев доказывает, что он один из лучших игроков КХЛ последнего времени. Он был мастером всю карьеру»

Максим Сушинский поделился мнением об игре Вадима Шипачева.

Сегодня минское «Динамо » победило «Авангард» (5:2). Шипачев набрал 4 (1+3) очка.

Шайба стала для него 294‑й в Фонбет Чемпионате КХЛ, он вышел на второе место по голам в истории лиги. Рекордсменом является Сергей Мозякин (419).

– Вадим доказывает, что он один из лучших игроков КХЛ последнего времени. Для меня его успехи на льду не удивительны.

– Как думаете, в чем его секрет?

– А есть секрет разве? Он был мастером всю карьеру, почему не должен быть сейчас? Хорошая подготовка, дисциплинированный режим, желание играть в хоккей – все это ему помогает.

– Ему по силам побить снайперский рекорд Сергея Мозякина?

– Вот это мы увидим дальше. Я не прогноз погоды, – сказал чемпион мира Максим Сушинский .