Максим Сушинский: «Шипачев доказывает, что он один из лучших игроков КХЛ последнего времени. Он был мастером всю карьеру»
Максим Сушинский поделился мнением об игре Вадима Шипачева.
Сегодня минское «Динамо» победило «Авангард» (5:2). Шипачев набрал 4 (1+3) очка.
Шайба стала для него 294‑й в Фонбет Чемпионате КХЛ, он вышел на второе место по голам в истории лиги. Рекордсменом является Сергей Мозякин (419).
– Вадим доказывает, что он один из лучших игроков КХЛ последнего времени. Для меня его успехи на льду не удивительны.
– Как думаете, в чем его секрет?
– А есть секрет разве? Он был мастером всю карьеру, почему не должен быть сейчас? Хорошая подготовка, дисциплинированный режим, желание играть в хоккей – все это ему помогает.
– Ему по силам побить снайперский рекорд Сергея Мозякина?
– Вот это мы увидим дальше. Я не прогноз погоды, – сказал чемпион мира Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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