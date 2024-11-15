Минское «Динамо» обыграло «Витязь» (6:4), уступая 2:4 после 2-го периода. Шипачев набрал 4 очка, догнал Доуса в списке лучших снайперов КХЛ
Вадим Шипачев набрал четыре очка в матче против «Витязя».
Минское «Динамо» переиграло подмосковную команду (6:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом после двух периодов клуб из Беларуси уступал 2:4 и забросил четырежды в третьем отрезке встречи.
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился 4 (2+2) баллами за результативность в этом матче.
Шипачев сравнялся с Найджелом Доусом на втором месте в списке лучших снайперов в истории КХЛ.
Список лучших снайперов КХЛ выглядит следующим образом: 419 – Сергей Мозякин;
293 – Найджел Доус, Вадим Шипачев;
292 – Данис Зарипов;
254 – Александр Радулов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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