Минское «Динамо» обыграло «Витязь» (6:4), уступая 2:4 после 2-го периода. Шипачев набрал 4 очка, догнал Доуса в списке лучших снайперов КХЛ

Вадим Шипачев набрал четыре очка в матче против «Витязя».

Минское «Динамо » переиграло подмосковную команду (6:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

При этом после двух периодов клуб из Беларуси уступал 2:4 и забросил четырежды в третьем отрезке встречи.

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отметился 4 (2+2) баллами за результативность в этом матче.

Шипачев сравнялся с Найджелом Доусом на втором месте в списке лучших снайперов в истории КХЛ.

Список лучших снайперов КХЛ выглядит следующим образом: 419 – Сергей Мозякин;

293 – Найджел Доус , Вадим Шипачев;

292 – Данис Зарипов;

254 – Александр Радулов.