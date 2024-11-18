Новая серия.

Продолжаем традиционную рубрику, где рассказываем о главных событиях игровой недели в КХЛ . Напоминаем: всегда радуемся вашим комментариям и ждем любых пожеланий по улучшению этого формата.

Лучшие клубы: идеальный выезд «Динамо» и мощь «Трактора»

● Все матчи «Динамо» были гостевыми.

● Лидер недели определялся в очной встрече этих команд – «Трактор» проиграл ее по буллитам (3:4 Б), но всю игру доминировал по броскам (51:19).

● Мы выделили два клуба, но они опередили соперников и по числу матчей. Например, ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:0) и «Ак Барс» (3:0), но больше четырех очков набрать не мог.

Худшие клубы: падение «Северстали» и привычное состояние «Амура»

● Такую плохую «Северсталь» мы еще не видели. За неделю команда дважды проиграла «Витязю», но особенно тяжелым получился второй матч (1:7).

● Между этими играми «Северсталь» уступила «Спартаку» (1:4).

● У «Амура» просто все привычно – поражение 3:4 от «Трактора».

Топ-5 звезд: вратарь ЦСКА, бомбардир из «Витязя» и звездный лидер «Трактора»

1. Иван Просветов, ЦСКА. Команда не пропускает уже 144 минуты, а у Просветова в этом особая заслуга. Он сделал 32 сэйва против «Локомотива» (2:0), а затем засушил «Ак Барс» (27 сэйвов, 3:0). Буквально месяц назад везде обсуждался возможный обмен Просветова.

2. Дмитрий Бучельников, «Витязь». Он набрал очки в трех матчах подряд (1+4), а «Витязь» продолжает борьбу за плей-офф. На месте Бучельникова (26 очков) в этом рейтинге легко могли бы оказаться Иван Чехович (25) и Дерек Барак (25). Вся тройка идет в топ-5 бомбардиров КХЛ.

3. Максим Шабанов, «Трактор». Лидер «Трактора» оформил хет-трик из ассистов в матче против «Амура» (4:3). Он же заходил на хет-трик из голов в игре с «Динамо» (3:4 Б), но одну из его шайб украл вратарь Хантер Миска. Поэтому у Шабанова там случился только дубль.

4. Деннис Ян, «Салават Юлаев». Уфа выиграла у «Лады» (3:1) и «Барыса» (4:1). Ян забросил победные шайбы в обоих матчах. Напоминаем: уже во время сезона «Салават» забрал этого нападающего из «Торпедо». Игорю Ларионову тот почему-то больше не пригодился.

5. Никита Гусев, «Динамо». Команда забрала три победы в трех выездных матчах, но в каждой игре у нее были отдельные герои. Гусев выделился двумя ассистами против «Сибири» (2:1) и сделал передачу на пятый гол «Авангарду» (5:3). Он делит с Шабановым лидерство в гонке бомбардиров КХЛ (27 очков).

Яркий матч: результативная битва аутсайдеров Запада

«Сочи» и «Куньлунь» (6:5 ОТ) идут далеко от зоны плей-офф, но это не помешало им устроить красивую зарубу между собой. Тимур Хафизов набрал 4 (3+1) очка и оформил первый хет-трик в карьере. «Сочи» приближался к победе в основное время, но Рурк Шартье сравнял счет на отметке 57:16. В овертайме зарешал все тот же Хафизов – такие игры интересны именно голами.

Гол: Даниил Бут замкнул передачу от судьи – эта шайба стала победной

«Торпедо» и «Локомотив» играли 0:0 до 33-й минуты, когда произошел забавный эпизод. Обычная борьба за воротами завершилась передачей по борту. На пути шайбы неожиданно оказался судья – рикошетом от него она выскочила на пятак. Нападающий «Локомотива» Бут быстро сориентировался и бросил в касание. Чистый хоккейный гол – тут не поспоришь.

Эмоции: Кузнецов разнес клюшку, но теперь не из-за судейских решений

СКА пропустил второй гол от «Ак Барса», а Евгений Кузнецов будто бы потерял веру в результат. Пока Казань праздновала, Кузнецов выплескивал эмоции. За первые месяцы после возвращения в КХЛ он не первый раз показывает яркую реакцию, но обычно она связана с удалениями. Интересно, что СКА в итоге отыграл у «Ак Барса» две шайбы, но пропустил в овертайме (2:3 ОТ).

Мем: Хантер Миска показывает пустую миску

Первая серия. Октябрь: «Трактор» выигрывает у «Динамо» (4:1) и отмечает победу яркой картинкой.

Вторая серия. Ноябрь: «Динамо» выигрывает у «Трактора» (4:3 Б) и отвечает сопернику на тот самый пост.

Рекордсмен: Вадим Шипачев – второй снайпер в истории КХЛ

29 октября Шипачев сделал передачу в матче с «Северсталью» (2:5) и побил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина. После этого Вадим не мелькал в протоколах ровно до игры с «Витязем» (6:4). Там он выбил 4 (2+2) очка и догнал Найджела Доуса (293 гола) в историческом снайперском рейтинге. Теперь они делят второе место, но достать Сергея Мозякина (419) уже невозможно.

Ротенберг недели: «А вы бы с кем подрались?»

СКА проиграл два из трех матчей на неделе, но в жизни Романа Ротенберга были и другие важные новости. Например, продажа главного стадиона Финляндии (подробно – тут ). Не обошлось и без интересных пресс-конференций. После матча СКА и «Ак Барса» (2:3 ОТ) Ротенберг долго обсуждал драку Энтони Деанджело с Никитой Дыняком. И сделал акцент на ее последних секундах.

Важный посыл: «Нужно не вестись на провокации, на которые заранее готовятся соперники, домашние заготовки. Гретцки не должен драться, не нужно размениваться. Судьи должны вмешиваться, чтобы не наносили удар по голове, когда игрок уже лежит на льду. Случайно может попасть в голову».

Кого бы Ротенберг выставил против Дыняка, если бы была такая возможность? Ответ главного тренера СКА: «Может быть, кто-то из тренерского штаба? Альберта Лещева? Я против драк, мы должны играть в хоккей. Если кто-то хочет драться – пожалуйста. Еще раз: я против того, чтобы били лежачего на льду. А вы бы сами с кем подрались?»

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Кряжев