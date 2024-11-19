Овечкин забил по 2+ гола за два дня подряд в 5-й раз в карьере. Столько же у Лемье, Курри, Сиссарелли и Ришара. Гретцки делал это 6 раз
Александр Овечкин забил по несколько голов за 2 дня кряду в 5-й раз в карьере.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Ютой» (6:2).
Ранее в матче с «Вегасом» (5:2) Овечкин трижды поразил ворота соперника.
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги (868 в 1444 играх). Рекордсмен – Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы в 1487 играх.
Таким образом, Овечкин в 5-й раз в карьере забил по несколько голов за 2 дня подряд. Он сравнялся по этому показателю с Дино Сиссарелли, Марио Лемье, Яри Курри и Морисом Ришаром.
Уэйн Гретцки отличился несколькими голами за два дня подряд 6 раз за карьеру и лидирует по этому показателю в НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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