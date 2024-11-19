Овечкин в 177-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки – 12 дублей

Александр Овечкин в 177-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ.

Капитан «Вашингтона » забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:1, 2-й период).

В активе 39-летнего нападающего стало 15 шайб в 18 играх в текущем сезоне при 25 очках.

Забросить 2 или более шайб за игру ему удалось в 177-м матче за карьеру в рамках регулярок. Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189).

Отметим, что в текущем сезоне у Александра стало 4 игры с 2+ голами.

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб