Овечкин сделал 100 дублей на выезде и стал 1-м игроком в истории НХЛ с таким достижением
Александр Овечкин сделал 100 дублей на выезде.
Капитан «Вашингтона» дважды отличился в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:2, 2-й период).
Матч с 2+ шайбами на выезде стал для 39-летнего россиянина 100-м в рамках регулярок лиги.
Он является рекордсменом по числу гостевых дублей. В топ-5 также входят Уэйн Гретцки (83), Бретт Халл (72), Фил Эспозито (64) и Марио Лемье (63).
Овечкин в 177-й раз забросил 2+ шайбы в матче НХЛ. До рекорда Гретцки – 12 дублей
Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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