«Амур» обменял форварда Дрозга в «Куньлунь» на вратаря Джарасика
«Амур» обменял нападающего Яна Дрозга в «Куньлунь».
25-летний словенский форвард перешел в китайский клуб, а дальневосточники взамен получили голкипера Мэтта Джарасика.
В нынешнем сезоне Ян Дрозг набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 11» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Мэтт Джарасик еще не играл в КХЛ в этом сезоне. В прошлом чемпионате он провел 36 матчей за «Куньлунь», пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 91,8% бросков, также у него в активе 2 шатаута.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Амура»
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