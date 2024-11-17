«Амур» обменяет форварда Дрозга в «Куньлунь» на вратаря Джарасика (Алексей Потапов)

«Амур» обменяет Яна Дрозга в «Куньлунь».

Словенский форвард перейдет в китайский клуб, а дальневосточники взамен получат голкипера Мэтта Джарасика , об этом сообщил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

В нынешнем сезоне Ян Дрозг набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 11» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

Мэтт Джарасик еще не играл в КХЛ в этом сезоне. В прошлом чемпионате он провел 36 матчей за «Куньлунь », пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 91,8% бросков, также у него в активе 2 шатаута.