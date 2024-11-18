Хохлачев перешел в «Сочи» до конца сезона. «Амур» расторг контракт с форвардом

Александр Хохлачев стал игроком «Сочи».

Клуб подписал с 31-летним нападающим односторонний контракт до конца текущего сезона.

«Александр Хохлачев родился в 1993 году, он является воспитанником «Спартака». Нападающий выступал за красно-белых в сезоне-2009/10 (МХЛ), после чего играл в Главной юниорской хоккейной лиге Онтарио за «Уинсор».

Затем на сезон игрок вернулся в «Спартак» и вновь отправился за океан, где выступал за фарм-клуб «Бостона» в АХЛ. За «Бостон» в Национальной хоккейной лиге форвард провел 9 матчей и не набрал очков.

В сезоне-2016/17 Александр Хохлачев выступал за петербургский СКА, после чего вернулся в «Спартак». Нападающий вписал свое имя в историю «Спартака», побив рекорд Штефана Ружички и став лучшим бомбардиром в истории команды в КХЛ.

Сезон-2020/21 форвард провел в «Авангарде», а затем снова перешел в «Спартак». В августе 2023 года нападающий в результате обмена перешел в «Амур», в составе которого провел сезон-2023/24, а также первую половину текущего чемпионата.

Хохлачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017) и «Авангарда» (2021). В составе молодежной сборной России нападающий стал серебряным (2012) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.

За национальную сборную России провел 13 матчей, в которых забросил 3 шайбы и сделал 6 результативных передач. В КХЛ на счету форварда 523 игры и 306 (119+187) очков. В «Сочи» Александр Хохлачев перешел на правах свободного агента. В ближайшие дни форвард присоединится к команде», – говорится в заявлении «Сочи ».

15 ноября «Амур » расторг контракт с форвардом. В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Александра Хохлачева 2 (1+1) балла в 21 игре.

Изображение: t.me/sochihc