Ротенберг о золоте Олимпиады: «Это моя мечта. Как говорит Третьяк – олимпийский чемпион, он и в Африке чемпион. Самая высокая награда, выше любых других наград клубного хоккея»

Роман Ротенберг высказался о задаче вернуть олимпийское золото России.

– Роман Борисович, вы сегодня немножко взорвали интернет своим интервью Леониду Слуцкому.

Вы сказали, что ваша мечта – это вернуть олимпийское золото. Вот это серьезный вопрос: верите ли вы, что это будет уже в Италии или все-таки 30-го года есть смысл ждать в текущей ситуации?

– В жизни бывают разные повороты, и все что угодно может произойти. Поэтому я верю всегда в лучшее, честно. Я верю, что мы скоро вернемся. И задача наша – вернуть олимпийское золото в Россию. Это моя мечта, я думаю, мечта каждого игрока, мечта Евгения Кузнецова , Марата Хайруллина .

Как говорит Владислав Александрович Третьяк – олимпийский чемпион, он и в Африке олимпийский чемпион, потому что это самая высокая награда, это выше любых других наград клубного хоккея.

И наша задача – вернуть его за счет нашей работы, за счет оттачивания деталей в чемпионате КХЛ , чемпионате России. И дальше на международном уровне надо побеждать любого соперника, – сказал главный тренер СКА .

Ротенберг у Слуцкого: собеседование в «Газпроме», работа в мясной лавке и тот самый момент, когда он пошел в тренеры