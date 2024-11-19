  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о золоте Олимпиады: «Это моя мечта. Как говорит Третьяк – олимпийский чемпион, он и в Африке чемпион. Самая высокая награда, выше любых других наград клубного хоккея»
11

Ротенберг о золоте Олимпиады: «Это моя мечта. Как говорит Третьяк – олимпийский чемпион, он и в Африке чемпион. Самая высокая награда, выше любых других наград клубного хоккея»

Роман Ротенберг высказался о задаче вернуть олимпийское золото России.

– Роман Борисович, вы сегодня немножко взорвали интернет своим интервью Леониду Слуцкому. 

Вы сказали, что ваша мечта – это вернуть олимпийское золото. Вот это серьезный вопрос: верите ли вы, что это будет уже в Италии или все-таки 30-го года есть смысл ждать в текущей ситуации?

– В жизни бывают разные повороты, и все что угодно может произойти. Поэтому я верю всегда в лучшее, честно. Я верю, что мы скоро вернемся. И задача наша – вернуть олимпийское золото в Россию. Это моя мечта, я думаю, мечта каждого игрока, мечта Евгения Кузнецова, Марата Хайруллина.

Как говорит Владислав Александрович Третьяк – олимпийский чемпион, он и в Африке олимпийский чемпион, потому что это самая высокая награда, это выше любых других наград клубного хоккея.

И наша задача – вернуть его за счет нашей работы, за счет оттачивания деталей в чемпионате КХЛ, чемпионате России. И дальше на международном уровне надо побеждать любого соперника, – сказал главный тренер СКА

Ротенберг у Слуцкого: собеседование в «Газпроме», работа в мясной лавке и тот самый момент, когда он пошел в тренеры

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
logoСКА
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВладислав Третьяк
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoолимпийский хоккейный турнир
logoРоман Ротенберг
Политика
logoМарат Хайруллин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Наши детишки будут смотреть хайлайты СКА, КХЛ, а не НХЛ – это важно. В медиарейтинге мы номер один. Раньше писали на заборе, теперь – в телеграме, делают контент на нас»
53вчера, 20:16
Роман Ротенберг: «Мечта – вернуть олимпийское золото в Россию. Игрой обязаны доказать, что хоккей, который мы продвигаем, – это и есть хоккей, за которым будущее»
13вчера, 18:46
Роман Ротенберг: «ЧМ или Олимпиада в России никому не нужны без нашей сборной. У таких трансляций не будет хорошего рейтинга. Зато матчи Большого тура собирают аншлаги»
799 октября, 09:01
Ротенберг о зрителях, ушедших после 5-го гола «Куньлуня»: «Когда мы выиграли Олимпиаду, некоторые люди сбежали с арены. Оставайтесь до конца. СКА может забросить 4 шайбы за минуту – посчитаем по математике»
9630 сентября, 05:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кузнецов о КХЛ: «Как в новый мир попал, вещи, которые делал 11 лет, здесь не проходят. Игра с «Амуром» – ступенька наверх, надеюсь. Скоро декабрь, нужно без раскачки уже начинать»
117 минут назад
Овечкин забил по 2+ гола за два дня подряд в 5-й раз в карьере. Столько же у Лемье, Курри, Сиссарелли и Ришара. Гретцки делал это 6 раз
532 минуты назад
Зарплата Маклауда в «Авангарде» – 45 млн рублей. Форвард подписал контракт до конца сезона (Михаил Зислис)
1157 минут назад
«Авангард» подписал контракт с экс-форвардом «Нью-Джерси» и «Барыса» Маклаудом до конца сезона
12сегодня, 07:55
Овечкин с дублем, Монтембо с шатаутом против «Эдмонтона» и Макар с дублем – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 07:25
КХЛ. «Авангард» примет минское «Динамо», ЦСКА в гостях у «Лады», «Локомотив» против «Витязя»
11сегодня, 07:15
Карбери о травме Овечкина: «Он проходит обследование. Завтра мы узнаем больше»
36сегодня, 06:35
«Вашингтон» выиграл 3 матча подряд и возглавил Восток. В общей таблице НХЛ «Кэпиталс» идут на 2-м месте
14сегодня, 06:20
Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком
143сегодня, 06:13Видео
НХЛ. «Вашингтон» забил 6 голов «Юте», «Филадельфия» уступила «Колорадо», «Коламбус» забросил 5 шайб «Бостону»
465сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» обменял форварда Дрозга в «Куньлунь» на вратаря Джарасика
2сегодня, 08:10
Рябыкин об «Авангарде»: «У руководства паника, иногда такое впечатление. Второго Хартли найти практически невозможно. Логику последних трансферов понять трудно»
4сегодня, 07:40
Тарасенко сделал передачу в 4-м матче подряд. Безголевая серия форварда «Детройта» – 12 игр
3сегодня, 06:58
«Эдмонтону» и «Ванкуверу» интересен защитник «Питтсбурга» Петтерссон (The Athletic)
4сегодня, 06:50
Овечкин забил 132-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 3
11сегодня, 05:40
Минтюков сделал передачу в матче с «Далласом». У него 4 очка в 16 играх в сезоне при «минус 6» и 20:46 в среднем на льду
3сегодня, 04:35
Панин о том, что у «Салавата» 7 домашних поражений подряд от «Металлурга»: «Не знал о такой статистике. В целом играли сегодня хорошо» 
4сегодня, 02:13
Леонтьев о 3:1 с «Автомобилистом»: «У «Нефтехимика» давно не было такой полноценной победы. Вдвойне приятно, что выиграли в Екатеринбурге – проиграли им в сезоне три матча в одну шайбу» 
сегодня, 01:59
Заварухин об 1:3 от «Нефтехимика»: «Автомобилист» проиграл незаслуженно. Неприятно, что прервалась хорошая победная серия» 
1сегодня, 01:46
Тренер «Амура» про 3:6 от СКА: «У них хорошие мастера. Гол Кузнецова – его мастерство и ошибка наших игроков, надо играть проще»
2вчера, 22:17