Роман Ротенберг: «ЧМ или Олимпиада в России никому не нужны без нашей сборной. У таких трансляций не будет хорошего рейтинга. Зато матчи Большого тура собирают аншлаги»

Роман Ротенберг высказался о рейтингах ЧМ и Олимпиады без сборной России.

– В РФ не показывали Олимпиаду. Вы допускаете, что подобные решения могут коснуться мировых хоккейных турниров, которые чаще всего проходят в недружественных нам странах? Каков ваш прогноз на вероятность таких запретов? Может ли случиться «бунт фанатов», как считаете?

– У этой медали две стороны. С одной стороны, мы точно знаем, что большинство наших болельщиков хочет смотреть матчи нашей сборной – без нее любой чемпионат мира или даже Олимпиада в России никому особо не нужны. У таких трансляций просто не будет хорошего рейтинга.

Зато матчи Большого тура сборной России, который уже второй год подряд проходит в мае, собирают аншлаги по всей стране, их смотрит огромное количество болельщиков.

С другой стороны, есть профессиональный интерес – мы обязаны следить, как развивается хоккей в других странах, как играют в НХЛ , как обстоят дела в Швеции , Финляндии , Чехии , Германии . Чемпионат мира в этом плане – огромное подспорье.

Смотрим матчи соперников, анализируем, изучаем новинки. Мы работаем так, чтобы завтра выйти и быть готовыми обыграть любого соперника – хоть канадцев, хоть финнов, хоть американцев, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.