Роман Ротенберг: «Мечта – вернуть олимпийское золото в Россию. Игрой обязаны доказать, что хоккей, который мы продвигаем, – это и есть хоккей, за которым будущее»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о своей мечте.

– Какая у вас мечта? Мечта тренера Романа Ротенберга.

– Как у любого тренера – побеждать.

Своей игрой мы обязаны доказать всем, что хоккей, который мы продвигаем, – это и есть тот хоккей, за которым будущее. Я вижу, что в нашем хоккее игроки развиваются.

Если мы говорим про мечту, то, конечно, моя мечта – вернуть олимпийское золото в Россию, и для этого нам нужно на уровне чемпионата России побеждать в каждой игре. Играя именно в наш хоккей, который мы показываем.

– То есть ваша мечта – это соединение двух вещей. Качества игры, которое дается через методику, с результатом, который подтверждает правильность идей.

– Да-да, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.