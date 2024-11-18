Роман Ротенберг: «Мечта – вернуть олимпийское золото в Россию. Игрой обязаны доказать, что хоккей, который мы продвигаем, – это и есть хоккей, за которым будущее»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о своей мечте.
– Какая у вас мечта? Мечта тренера Романа Ротенберга.
– Как у любого тренера – побеждать.
Своей игрой мы обязаны доказать всем, что хоккей, который мы продвигаем, – это и есть тот хоккей, за которым будущее. Я вижу, что в нашем хоккее игроки развиваются.
Если мы говорим про мечту, то, конечно, моя мечта – вернуть олимпийское золото в Россию, и для этого нам нужно на уровне чемпионата России побеждать в каждой игре. Играя именно в наш хоккей, который мы показываем.
– То есть ваша мечта – это соединение двух вещей. Качества игры, которое дается через методику, с результатом, который подтверждает правильность идей.
– Да-да, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью Леониду Слуцкому.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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