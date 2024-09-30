Ротенберг о зрителях, ушедших после 5-го гола «Куньлуня»: «Когда мы выиграли Олимпиаду, некоторые люди сбежали с арены. Предлагаю всем оставаться до конца. СКА за минуту может забросить 4 шайбы»
СКА уступил китайскому клубу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5). По ходу третьего периода счет был 1:5.
– После пятой пропущенной шайбы многие зрители потянулись на выход из Ледового. Что вы можете им сказать?
– Когда мы выиграли Олимпиаду в 2018 году в Корее, некоторые люди, которые всегда были с командой четыре года, просто ушли с арены. Они узнали о победе из новостей (4:3 в финале с Германией при 2:3 к 60-й минуте – Спортс’‘). Просто сбежали с арены. Я предлагаю всем оставаться до конца.
У нас такая команда, которая может за минуту забросить четыре шайбы. Если мы посчитаем по математике – нам 15 секунд достаточно, чтобы забить.
Мы увидели это с «Северсталью», увидели с «Куньлунем». Нам просто нужно лучше работать, больше забивать и меньше пропускать. Звучит просто, но за этим стоит огромная работа, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий