КХЛ запустила турнир «3 на 3» с 19 декабря. «Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Трактор», «Металлург» и еще 3 клуба сыграют 24 тура, суперфинал – в июле

КХЛ запускает турнир в формате «3 на 3», старт – 19 декабря.

«Континентальная хоккейная лига объявляет о запуске нового проекта в системе собственных турниров. 19 декабря стартует первый в истории чемпионат КХЛ 3х3 – новый формат хоккея, который позволит взглянуть на игру под другим углом и привлечет новую аудиторию.

3х3 – это новый этап в развитии хоккея. Этот формат получил мировое признание и в скором будущем может стать частью программы зимних Олимпийских игр. КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд.

В первом сезоне чемпионата КХЛ 3х3 примут участие восемь команд КХЛ из трех стран – «Авангард », «Ак Барс », «Металлург », «Салават Юлаев », «Сибирь» и «Трактор», а также «Барыс » и минское «Динамо», – говорится в заявлении КХЛ.

Планируется провести 24 тура, суперфинал состоится в июле 2025 года.

Дивизион Фонбет :

«Авангард» «Барыс» «Металлург» «Салават Юлаев»

Дивизион WINLINE :

«Ак Барс» «Динамо» Минск «Сибирь» «Трактор»