КХЛ запустила турнир «3 на 3» с 19 декабря. «Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Трактор», «Металлург» и еще 3 клуба сыграют 24 тура, суперфинал – в июле
«Континентальная хоккейная лига объявляет о запуске нового проекта в системе собственных турниров. 19 декабря стартует первый в истории чемпионат КХЛ 3х3 – новый формат хоккея, который позволит взглянуть на игру под другим углом и привлечет новую аудиторию.
3х3 – это новый этап в развитии хоккея. Этот формат получил мировое признание и в скором будущем может стать частью программы зимних Олимпийских игр. КХЛ стала первой лигой в мире, запустившей такой формат на базе профессиональных хоккейных команд.
В первом сезоне чемпионата КХЛ 3х3 примут участие восемь команд КХЛ из трех стран – «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор», а также «Барыс» и минское «Динамо», – говорится в заявлении КХЛ.
Планируется провести 24 тура, суперфинал состоится в июле 2025 года.
Дивизион Фонбет:
«Авангард»«Барыс»«Металлург»«Салават Юлаев»
Дивизион WINLINE:
«Ак Барс»«Динамо» Минск«Сибирь»«Трактор»
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