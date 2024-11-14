«Авангард», «Ак Барс», «Салават», «Трактор», «Динамо» и еще 3 клуба сыграют в турнире КХЛ «3 на 3». В составе должен быть хотя бы один известный хоккеист
КХЛ запустит турнир в формате «3 на 3».
18 ноября пройдет пресс-конференция, посвященная запуску проекта «Чемпионат КХЛ 3×3», сообщает «Матч ТВ».
По информации журналиста Алексея Шевченко, в турнире примут участие восемь команд – это «Динамо», «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор».
«Турнир 3х3 КХЛ будет проходить с декабря по июнь. В каждой команде должен быть хотя бы один известный хоккеист», – добавил журналист.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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