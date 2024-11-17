Василий Каменев о низкой результативности СКА: «Команда уделяет много внимания обороне. Но все равно они забили больше всех в КХЛ. Как говорит Ротенберг: смотрите на статистику»
В основное время игр с «Авангардом» (1:2), «Сибирью» (1:0 Б) и «Ак Барсом» (2:3 ОТ) СКА забросил всего 3 шайбы.
– Я вижу, что команда старается играть на результат, уделяет много внимания обороне. С этим связана такая результативность.
Но все равно СКА больше всех забил в чемпионате. Как говорит Роман Ротенберг: смотрите на статистику. Сейчас был сложный выезд, сильные соперники. Тем не менее, в матче с «Ак Барсом» проявили характер, отыгрались с 0:2.
– Пропустил СКА в этих матчах тоже мало.
– Потому что перестроили систему игры, решили сместить акцент на оборону, нападающие больше думали о ней, а потом уже о том, как забить.
– У Алистрова и Рендулича – по одной шайбе в чемпионате, у Толчинского – три. Что происходит с этими форвардами?
– Рендулич сейчас не играет из-за травмы, Алистров прошлый сезон пропустил по здоровью. Толчинскому надо забить пару-тройку шайб, тогда у него пойдет. Игрок-то классный.
Сейчас не так просто прорваться в стартовый состав СКА. За былые заслуги никто ставить не будет, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.
Ротенберг про 138 минут СКА без голов: «А кто забил больше нас в этом сезоне? Когда забрасываешь 100 шайб, бывают психологические барьеры: 99 забили, а сотую – тяжело»
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