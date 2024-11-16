Ротенберг про 138 минут СКА без голов: «А кто забил больше нас в этом сезоне? Когда забрасываешь 100 шайб, бывают психологические барьеры: 99 забили, а сотую – тяжело»

Роман Ротенберг прокомментировал серию СКА без голов в 138 минут.

Петербургский клуб проиграл «Ак Барсу » (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– 138 минут ваша команда не могла забросить – не берем буллит в прошлой игре решающий. Как вы оцениваете игру своей команды в атаке? Все-таки у вас звездный состав. Есть ли кризис в атаке?

– Сколько мы голов забили в этом сезоне?

– Я не смотрел сколько.

– Пожалуйста, посмотрите.

– 101.

– А кто больше забил?

– Ну, я про текущий момент говорю. 138 минут без голов.

– Какой момент? Две шайбы за три минуты забили.

– До этих шайб.

– Я сегодня общался с журналистами до игры и ответил на этот вопрос. Могу еще раз ответить. Команды очень хорошо играют в обороне в КХЛ. И это хорошо. А нам нужно просто больше забивать, все просто.

Знаете, когда преодолеваешь рубеж 100 шайб, бывает вот этот момент, психологические барьеры. 99 забили, а вот сотую тяжело забить. Сейчас прошли этот рубеж, дальше будет больше, – сказал главный тренер СКА .

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