Ротенберг про 138 минут СКА без голов: «А кто забил больше нас в этом сезоне? Когда забрасываешь 100 шайб, бывают психологические барьеры: 99 забили, а сотую – тяжело»
Петербургский клуб проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– 138 минут ваша команда не могла забросить – не берем буллит в прошлой игре решающий. Как вы оцениваете игру своей команды в атаке? Все-таки у вас звездный состав. Есть ли кризис в атаке?
– Сколько мы голов забили в этом сезоне?
– Я не смотрел сколько.
– Пожалуйста, посмотрите.
– 101.
– А кто больше забил?
– Ну, я про текущий момент говорю. 138 минут без голов.
– Какой момент? Две шайбы за три минуты забили.
– До этих шайб.
– Я сегодня общался с журналистами до игры и ответил на этот вопрос. Могу еще раз ответить. Команды очень хорошо играют в обороне в КХЛ. И это хорошо. А нам нужно просто больше забивать, все просто.
Знаете, когда преодолеваешь рубеж 100 шайб, бывает вот этот момент, психологические барьеры. 99 забили, а вот сотую тяжело забить. Сейчас прошли этот рубеж, дальше будет больше, – сказал главный тренер СКА.
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