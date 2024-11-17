Роман Ротенберг: «Поздравляю Василевского с юбилейной 300-й победой. Все только начинается!»
Роман Ротенберг поздравил Андрея Василевского с 300-й победой в НХЛ.
«Поздравляю Андрея с юбилейной 300-й победой. Все только начинается!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Напомним, победа над «Виннипегом» (4:1) 15 ноября стала для вратаря 300-й за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. Андрей Василевский достиг этой отметки быстрее всех вратарей в истории лиги – за 490 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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