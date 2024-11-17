Роман Ротенберг: «Поздравляю Василевского с юбилейной 300-й победой. Все только начинается!» 

Роман Ротенберг поздравил Андрея Василевского с 300-й победой в НХЛ.

«Поздравляю Андрея с юбилейной 300-й победой. Все только начинается!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Напомним, победа над «Виннипегом» (4:1) 15 ноября стала для вратаря 300-й за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. Андрей Василевский достиг этой отметки быстрее всех вратарей в истории лиги – за 490 матчей.