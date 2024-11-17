СКА хочет выменять вратаря «Лады» Фролова. 17-летний игрок выступает в МХЛ (Metaratings)

СКА планирует выменять 17-летнего вратаря «Лады» Семена Фролова.

Об этом сообщает Metaratings. Обмен на денежную компенсацию может быть произведен уже в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Фролов провел в МХЛ за «Ладью» 8 матчей, в которых пропустил 14 шайб.

17-летний вратарь отбил 93,3% бросков при коэффициенте надежности – 1,95.