СКА хочет выменять вратаря «Лады» Фролова. 17-летний игрок выступает в МХЛ (Metaratings)
СКА планирует выменять 17-летнего вратаря «Лады» Семена Фролова.
Об этом сообщает Metaratings. Обмен на денежную компенсацию может быть произведен уже в ближайшие дни.
В нынешнем сезоне Фролов провел в МХЛ за «Ладью» 8 матчей, в которых пропустил 14 шайб.
17-летний вратарь отбил 93,3% бросков при коэффициенте надежности – 1,95.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости