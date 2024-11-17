Аймурзин про информацию об интересе «Эдмонтона»: «Стараюсь не обращать внимания. Идет сезон, внешние факторы не должны влиять на игрока»
Данил Аймурзин рассказал о своей реакции на информацию об интересе «Эдмонтона».
– Как на вас повлияла информация об интересе «Эдмонтона»?
– Не знаю, сам увидел в телеграме. Стараюсь не обращать на это внимания.
Идет сезон, и внешние факторы не должны влиять на игрока. Просто выходишь и играешь, – сказал форвард «Северстали» Данил Аймурзин.
Агент Черных: «К Аймурзину есть интерес в НХЛ. Мы договорились, что он играет, а потом уже будем смотреть. Как Даня решит, так и будет»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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