Аймурзин про информацию об интересе «Эдмонтона»: «Стараюсь не обращать внимания. Идет сезон, внешние факторы не должны влиять на игрока»

Данил Аймурзин рассказал о своей реакции на информацию об интересе «Эдмонтона».

– Как на вас повлияла информация об интересе «Эдмонтона»?

– Не знаю, сам увидел в телеграме. Стараюсь не обращать на это внимания.

Идет сезон, и внешние факторы не должны влиять на игрока. Просто выходишь и играешь, – сказал форвард «Северстали » Данил Аймурзин .

Агент Черных: «К Аймурзину есть интерес в НХЛ. Мы договорились, что он играет, а потом уже будем смотреть. Как Даня решит, так и будет»