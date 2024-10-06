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Шабанов и Аймурзин интересны «Эдмонтону» (Алексей Потапов)

Максим Шабанов и Данил Аймурзин заинтересовали клуб НХЛ.

«Инсайд с просторов НХЛ. По моим данным, «Эдмонтон» пристально следит за Максимом Шабановым и Данилом Аймурзиным», – написал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

23-летний Максим Шабанов выступает за «Трактор». Форвард набрал 14 (6+8) очков при полезности «плюс 8» в 12 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

22-летний Данил Аймурзин представляет «Северсталь». Нападающий отметился 12 (7+5) баллами при полезности «минус 2» в 13 играх чемпионата.

Контракты хоккеистов с клубами рассчитны до завершения этого сезона.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Потапов
logoСеверсталь
logoТрактор
возможные переходы
logoЭдмонтон
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logoКХЛ
logoАлексей Потапов
logoДанил Аймурзин
logoМаксим Шабанов
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