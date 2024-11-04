Тройка Артамонов – Летунов – Фирстов возглавила рейтинг самых забивных в КХЛ – 17 голов. Гусев, Уил и Пакетт забросили 16 шайб

Тройка форвардов «Торпедо» стала самой забивной на старте сезона КХЛ.

Лига опубликовала рейтинг самых результативных троек нападения в регулярном чемпионате. Его возглавило сочетание Артамонов – Летунов – Фирстов с 17 голами.

Полностью список выглядит следующим образом:

17 голов: Артамонов – Летунов – Фирстов («Торпедо »);

16 голов: Ильин – Аймурзин – Пилипенко («Северсталь »), Ремпал – Хмелевски – Тодд («Салават Юлаев »), Гусев – Уил – Пакетт («Динамо »)

14 голов : Березкин – Шалунов – Каюмов («Локомотив »), Глотов – Зыков – Грицюк (СКА ), Чехович – Барак – Бучельников («Витязь »);

13 голов : Порядин – Морозов – Голдобин («Спартак »);

12 голов: Барабанов – Яшкин – Петан («Ак Барс »), Абрамов – Соркин – Полтапов (ЦСКА ).