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  • Тройка Артамонов – Летунов – Фирстов возглавила рейтинг самых забивных в КХЛ – 17 голов. Гусев, Уил и Пакетт забросили 16 шайб
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Тройка Артамонов – Летунов – Фирстов возглавила рейтинг самых забивных в КХЛ – 17 голов. Гусев, Уил и Пакетт забросили 16 шайб

Тройка форвардов «Торпедо» стала самой забивной на старте сезона КХЛ.

Лига опубликовала рейтинг самых результативных троек нападения в регулярном чемпионате. Его возглавило сочетание Артамонов – Летунов – Фирстов с 17 голами.

Полностью список выглядит следующим образом:

17 голов: Артамонов – Летунов – Фирстов («Торпедо»);

16 голов: Ильин – Аймурзин – Пилипенко («Северсталь»), Ремпал – Хмелевски – Тодд («Салават Юлаев»), Гусев – Уил – Пакетт («Динамо»)

14 голов: Березкин – Шалунов – Каюмов («Локомотив»), Глотов – Зыков – Грицюк (СКА), Чехович – Барак – Бучельников («Витязь»);

13 голов: Порядин – Морозов – Голдобин («Спартак»);

12 голов: Барабанов – Яшкин – Петан («Ак Барс»), Абрамов – Соркин – Полтапов (ЦСКА).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
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