Агент Черных: «К Аймурзину есть интерес в НХЛ. Мы договорились, что он играет, а потом уже будем смотреть. Как Даня решит, так и будет»
Александр Черных отреагировал на информацию об интересе к Данилу Аймурзину в НХЛ.
– К Аймурзину есть интерес. И не только к нему, но и к шести-семи игрокам, которых представляет наше агентство.
– У Данила заканчивается контракт по итогам сезона. Аймурзин уже думает, где продолжит карьеру?
– Во-первых, ему сейчас не до этого, потому что пока Даня решает семейные вопросы, он даже пропустил последние матчи.
Во-вторых, мы договорились, что он играет, а потом уже будем смотреть. Мы пока не обсуждали его желание. Как Даня решит, так и будет.
Например, у Дмитрия Рашевского было предложение, но он не поехал. У него, кстати, тоже по итогам сезон заканчивается контракт. В его случае пока тоже решения нет, – сказал хоккейный агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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