«Северсталь» обыграла «Адмирал» (6:5 ОТ), отыгравшись с 1:4. Аймурзин, Пилипенко, Петухов и Сошников набрали по 3 очка
«Северсталь» обыграла «Адмирал», отыграв три шайбы по ходу матча.
Команда тренера Андрея Козырева одержала победу со счетом 6:5 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В середине второго периода «Северсталь» уступала 1:4.
По три очка в этом матче набрали четыре хоккеисты – форварды «Адмирала» Никита Сошников (2+1) и Егор Петухов (2+1), а также нападающие череповчан Данил Аймурзин (1+2) и Кирилл Пилипенко (1+2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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