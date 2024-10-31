Агент Черных: «Нельзя забывать, что в хоккее должен быть элемент шоу. Спасибо в том числе Ротенбергу, что он привнес нотку развлекательности и медийности»

Александр Черных отметил важность развлекательной составляющей хоккея.

«Мне очень понравилась атмосфера на матче игроков НХЛ и КХЛ , который организовывали Артемий Панарин и Михаил Сергачев . Пришло много людей, которые, скажем так, не являются супер-болельщиками, наряжались в кокошники, в майки и так далее. Плюс эта красивая игра, сама обстановка. Результат результатом, но не надо забывать, что мы играем для болельщиков, должен быть элемент шоу, должно быть красиво.

По моему мнению, лучше проиграть со счетом 4:5, чем сыграть 0:0. Не хочется смотреть, когда одни вбрасывают, а другие – выбрасывают. Всем нравится, когда ярко играют Шабанов , Порядин, Полтапов , Терехов, Аймурзин, как Пилипенко забивает буллит из-под ноги.

Хотелось бы, чтобы хоккей приносил людям удовольствие. Нельзя забывать, что должен присутствовать элемент шоу. Спасибо в том числе Роману Борисовичу Ротенбергу, что он привнес вообще в наш хоккей нотку развлекательности и медийности», – сказал хоккейный агент Александр Черных.