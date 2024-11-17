Щитов о Мичкове: «Не удивлен, что Матвей так бодро начал в НХЛ. Парень по-спортивному наглый и злой, не боится взять инициативу в свои руки. У него есть мастерство и талант»

Никита Щитов высказался о выступлении Матвея Мичкова в НХЛ.

В активе 19-летнего россиянина 15 (6+9) очков в 16 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков лиги.

«Не удивлен, что Мичков так бодро начал в НХЛ, я этого ожидал. Парень по-спортивному наглый и злой, не боится взять инициативу в свои руки, не стесняется бросать по воротам, не перекладывает ответственность. У него есть мастерство и талант.

Не думаю, что у Матвея будут проблемы. Да, его выводили из состава на пару матчей, но сделано это больше для образования хоккеиста, а не для наказания. Мичков делает первые шаги, с такими потенциальными звездами стараются обращаться правильно, учить и развивать их. Так что нужно воспринимать спокойно.

У Матвея все идет хорошо и стабильно, остается только радоваться за него», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Мичков – лучший бомбардир НХЛ среди новичков! С очками уже четвертый матч подряд