Щитов о Мичкове: «Не удивлен, что Матвей так бодро начал в НХЛ. Парень по-спортивному наглый и злой, не боится взять инициативу в свои руки. У него есть мастерство и талант»
В активе 19-летнего россиянина 15 (6+9) очков в 16 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков лиги.
«Не удивлен, что Мичков так бодро начал в НХЛ, я этого ожидал. Парень по-спортивному наглый и злой, не боится взять инициативу в свои руки, не стесняется бросать по воротам, не перекладывает ответственность. У него есть мастерство и талант.
Не думаю, что у Матвея будут проблемы. Да, его выводили из состава на пару матчей, но сделано это больше для образования хоккеиста, а не для наказания. Мичков делает первые шаги, с такими потенциальными звездами стараются обращаться правильно, учить и развивать их. Так что нужно воспринимать спокойно.
У Матвея все идет хорошо и стабильно, остается только радоваться за него», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Мичков – лучший бомбардир НХЛ среди новичков! С очками уже четвертый матч подряд
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