Мичков – лучший бомбардир НХЛ среди новичков! С очками уже четвертый матч подряд

Ссылка в запас помогла?

«Филадельфия» дома разобралась с «Баффало» – 5:2. В составе победителей по два очка было у Матвея Мичкова (0+2) и у Егора Замулы (1+1), а вратарь Иван Федотов одержал третью победу подряд.

Мичков вновь закончил матч с двумя очками. Но сам забивать не захотел

«Филадельфия» сделала матч за 10 игровых минут – с 14-й по 23-ю, когда игроки «Флайерс» забросили три шайбы. Из них Мичков поучаствовал только в третьей – помог впервые в сезоне отличиться Егору Замуле. Вот только передача у него вторая, еще в средней зоне. Гол вышел курьезным: Зак Бенсон здорово подправил бросок россиянина – в собственные ворота. Даже клюшку потерял:

А вот Трэвису Конекны Мичков подарил прекрасную возможность забить в ситуации, когда легко мог отличиться и сам:

Конекны, конечно, моментально отблагодарил россиянина за передачу.

Мичков набирает очки во всех трех матчах после того, как главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла отправил его в запас. Всего же результативная серия Матвея составляет уже четыре игры (лучшая в сезоне), за которые у него 6 (2+4) очков .

Сейчас Торторелла не слишком доверяет Мичкову: у нашего проспекта сегодня 14:34 на льду, а последний раз больше 16 минут он играл еще 23 октября против «Вашингтона». Зато выправляется полезность: во всех матчах после возвращения у Матвея там были плюсы. Теперь – «+2» (оба очка в равных составах).

Благодаря рывку за эту неделю Мичков вернул себе лидерство в таблице лучших бомбардиров среди новичков – обошел Логана Станковена из «Далласа»:

Мичков уже пятый раз в сезоне набирает 2+ очка за матч – по этому показателю он также опережает всех новичков. Позади остался Лэйн Хатсон с четырьмя.

У Замулы и Федотова тоже получился удачный матч. Тренер особенно выделил вратаря

Егор уходит со льда с очками третий матч подряд. Впервые в сезоне он набрал больше одного за игру – ассистировал Трэвису Сэнхайму:

А Федотов, кажется, потихоньку забирает статус первого номера «Филадельфии». Иван сыграл во втором матче подряд – оба выиграл, а всего у него уже третья победа кряду. В этих встречах он пропустил 7 шайб (2,3 за игру) и отразил 91,8% бросков.

Игру Федотова отметил Торторелла: «Я думаю, он чувствует себя гораздо комфортнее под моим руководством. Он конкурентоспособный. Он выглядит частью команды. Он не выглядел частью команды в первых матчах, но выглядит сейчас. Ему нужно держать себя в руках и продолжать играть».

«Филадельфия» выиграла четвертый раз за пять матчей, поднялась на пятую строчку в Столичном дивизионе и вышла на показатель 50% набранных очков – 18 баллов в 18 матчах. До зоны плей-офф всего одно очко – у «Бостона» при этом на одну игру больше. «Баффало» чуть ниже – на одно очко меньше при том же количестве матчей.

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Фото: East News /AP Photo/Chris Szagola, AP Photo/Matt Slocum